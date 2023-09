Jasionka: Rozpoczęła się budowa bazy technicznej LOTAMS

Ok. 216 mln zł będzie kosztować budowa w podrzeszowskiej Jasionce najnowocześniejszej bazy obsługi technicznej samolotów w Polsce. Inwestycja firmy LOTAMS ma być gotowa za dwa lata. Zatrudnionych zostanie ok. 350 osób.

W czwartek w Jasionce, w pobliżu lotniska, uroczyście zainaugurowano budowę bazy.

Obecny na miejscu wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, podkreślił, że Podkarpacie to jedno z najważniejszych miejsc w branży lotniczej na mapie Europy.

Zdaniem wiceministra, jest to strategiczna inwestycja nie tylko dla regionu, ale i Polski. W ocenie Małeckiego, na budowie bazy serwisowej skorzysta przede wszystkim polska branża lotnicza. "Podniesiemy też bezpieczeństwo militarne naszego kraju. Wiemy, jaką dziś rolę w bezpieczeństwie kraju odgrywa Podkarpacie" - mówił.

"Ta inwestycja to jest przyszłość i dla LOTAMS-u i dla wielu setek inżynierów, młodych ludzi, którzy będą chcieli związać swoją przyszłość, swoja drogę zawodową z branżą lotniczą" - dodał Małecki.

Jak przyznała prezes spółki LOTAMS Aleksandra Juda, inwestycja z powodu pandemii i załamania w branży lotniczej opóźniła się.

"Cieszę się jednak, że ta inwestycja nigdy nie spadła na drugi plan i zawsze byliśmy pewni, że chcemy ją realizować, bo ona jest dobra dla rozwoju spółki, dla rozwoju Polskiej Grupy Lotniczej, dla PLL LOT. Ogromnie się cieszę, że lokalizacja jest tutaj, w Rzeszowie, bo to Dolina Lotnicza, świetny poziom szkolnictwa technicznego, bardzo dobre warunki współpracy" - zaznaczyła.

W uroczystości udział wziął prezes lotniska w Jasionce Adam Hamryszczak, który powiedział, że baza LOTAMS jest dla portu inwestycją strategiczną. "Wzmacnia ona naszą pozycję na rynku lotniczym, ale też daje szansę na dywersyfikację źródeł przychodu spółki" - dodał.

Inwestycja zakłada wybudowanie na ok. 10-hekatrowej działce, tuż obok lotniska, hangaru o powierzchni użytkowej blisko 13 tys. mkw, płyty przedhangarowej oraz budynku będącego zapleczem warsztatowo-techniczno-socjalno-biurowym. Planowy termin ukończenia inwestycji to 21 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac budowlanych.

Hangar będzie posiadał dwa sloty (miejsca) do obsługi bazowej samolotów szerokokadłubowych, które będą mogły być elastycznie dostosowywane także do obsługi mniejszych statków powietrznych. Pozwoli to m.in. na wykonywanie przeglądów ciężkich Boeingów 787 PLL LOT.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum, w skład którego wchodzi Polimex Mostostal oraz Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.

LOTAMS jest częścią Polskiej Grupy Lotniczej. Oferuje pełen zakres obsługi technicznej na poziomie obsługi bazowej, liniowej, warsztatowej, jak również malowania i estetyki.