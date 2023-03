Jasionka: Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba z nagrodą im. Józefa Ślisza

Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba otrzymał w środę nagrodę im. Józefa Ślisza. Wyróżnienie przyznane zostało w Jasionce (Podkarpacie) w trakcie V Europejskiego Forum Rolniczego. Była to już piąta edycja tej nagrody. W imieniu Kułeby nagrodę odebrał ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz.

Kułeba nie był osobiście w Jasionce, z uczestnikami wydarzenia połączył się za pomocą przekazu internetowego. W jego imieniu nagrodę w Jasionce odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Przewodniczący przyznającej nagrodę kapituły fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Artur Balazs podkreślił, że Kułeba to reprezentant narodu-bohatera. "Mamy świadomość, że Ukraina walczy za nas, za zachodnią cywilizację. Dziękuję za to wszystko, co pan zrobił dla Ukrainy jako swojego narodu, jak i dla Europy i świata. Jesteśmy z Ukrainą i zrobimy wszystko, żeby wygrała tę wojnę" - dodał.

Podczas uroczystości odczytany został list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który także zasiada w kapitule nagrody. List odczytał sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Kaczyński napisał, że Józef Ślisz - patron nagrody - to postać wielce zasłużona dla polskiej polityki. Przypomniał, że Ślisz był m.in. przywódcą strajków chłopskich, a także wicemarszałkiem Senatu (w latach 1989-1993). Zapewnił, że PiS "zbuduje polską wieś na miarę marzeń Ślisza".

Kułeba w swoim wystąpieniu dziękował za przyznane wyróżnienie. Dodał, że to nie jest nagroda dla niego, ale dla wszystkich mieszkańców Ukrainy. "Jestem niczym bez nich, jestem jednym z nich. Walczymy o swój kraj, ale walczymy też o Europę, o naszych braci i siostry w Polsce" - mówił.

Podkreślił, że Polacy są jednym z największych sojuszników Ukrainy. "Ukraińcy są bardzo szczęśliwi, że mają takich sąsiadów jak wy. Jest łatwiej walczyć, jak ma się tak dobrych ludzi u swego boku" - powiedział szef ukraińskiego MSZ.

Patron nagrody Józef Ślisz urodził się 20 marca 1934 r. w Łukawcu koło Rzeszowa. Po ukończeniu szkoły średniej przez całe życie prowadził kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne w Łące, niedaleko Jasionki.

W 1981 r. był współorganizatorem strajków chłopskich w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. Strajkujący domagali się wówczas m.in. rejestracji związku zawodowego rolników, zrównania w prawach rolników indywidualnych z sektorem spółdzielczym i państwowym. W lutym 1981 r. był jednym z sygnatariuszy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, które były efektem ponad półtoramiesięcznych strajków rolników w południowo-wschodniej Polsce.

W okresie stanu wojennego Ślisz jako przywódca chłopski był wielokrotnie zatrzymywany. Od 1987 r. kierował podziemnymi strukturami NSZZ "S" Rolników Indywidualnych. W grudniu 1988 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Jako reprezentant rolników brał udział w obradach Okrągłego Stołu.

W grudniu 1989 r. przegrał wybory z Gabrielem Janowskim o przewodnictwo w NSZZ "S" RI. Na przełomie 1989/90 tworzył Polskie Stronnictwo Ludowe "Solidarność", które w 1992 r. przekształcił w Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie. Kierowane przez niego SChL w 1997 r. weszło w skład Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Po 1989 r. przez dwie kadencje pełnił funkcję wicemarszałka Senatu. Zmarł 6 marca 2001 r.

Pośmiertnie (w 2011 r.) odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian politycznych w Polsce".

