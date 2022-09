Jasionka: W terminalu na lotnisku będzie rozbudowana strefa dla pasażerów

Na terminalu lotniska w podrzeszowskiej Jasionce rozbudowane zostaną stoiska dla podróżnych. Pojawi się m.in. butik z kosmetykami, sklep z przekąskami oraz mini plac zabaw.

O nowych inwestycjach poinformowano w czwartek na konferencji prasowej w Jasionce.

Prezes spółki zarządzającej portem Adam Hamryszczak podkreślił, że bardzo dobre wyniki lotniska "wręcz nas zmuszają do tego, żeby jeszcze bardziej dopasować naszą ofertę w części ogólnodostępnej, czyli landside". "Dlatego na naszym terminalu zwiększy się liczba punktów gastronomicznych, punktów spożywczych czy też punktów handlowych z kosmetykami, które nacechowane będą regionalizmami" - dodał.

Hamryszczak zaznaczył, że strategia lotniska zakłada nie tylko rozwijanie połączeń, ale również modernizację stref dla pasażerów landside oraz airside, czyli tej już po odprawie bezpieczeństwa. "Na razie skupiamy się na tej strefie ogólnodostępnej, ale w najbliższym czasie zmiany dotknął również strefy airside, która przejdzie generalny remont" - powiedział.

Hamryszczak zapowiedział również kolejne inwestycje w otoczeniu lotniska. W tym kontekście wymienił planowaną rozbudowę parkingu przylotniskowego o kolejnych 500 miejsc.

Firmą, która powiększy bazę gastronomiczną na terminalu będzie Lagardere Travel Retail Polska, która już jest obecna na lotnisku. Obecny na konferencji prezes spółka Andrzej Kacperski powiedział, że nowe obiekty pojawią się zarówno na parterze terminala jak i na pierwszym piętrze.

Jak podał, na parterze uruchomiony zostanie sklep oraz punkt z jedzeniem. Natomiast na piętrze pojawi się butik z kosmetykami oraz mini plac zabaw.

"Jednym z wyróżników naszych punktów jest to, że dostosowujemy się do charakteru portu lotniczego, do regionu, w którym jesteśmy oraz do pasażerów. To dla nas jest bardzo ważne i też tak będzie tutaj, w Jasionce" - powiedział.

Kacperski przypomniał, że koncern Lagardere obecny jest na 260 lotniskach na całym świecie. W Polsce ma ok. 1 tys. sklepów.

Nowe obiekty mają zacząć funkcjonować na terminalu w Jasionce najpóźniej w I kwartale przyszłego roku.

