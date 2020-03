Jaśkowiak: musimy się liczyć z opóźnieniami w realizacji inwestycji

Liczymy się z tym, że w związku z koronawirusem nastąpią opóźnienia w realizacji inwestycji w mieście – powiedział w czwartek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jego zdaniem, wiele zależy m.in od sytuacji pracujących w Poznaniu Ukraińców.

W Poznaniu realizowanych lub przygotowywanych jest szereg inwestycji związanych m.in. z transportem publicznym: budowana jest linia tramwajowa na Naramowice, trwają przygotowania do budowy linii tramwajowej w ciągu ul. Ratajczaka. Jacek Jaśkowiak powiedział w czwartek, że trzeba się liczyć z opóźnieniami w realizacji prowadzonych w Poznaniu przedsięwzięć; wskazał, że powodem może być m.in. trwająca społeczna kwarantanna.

"Są sygnały, że może dojść do pewnych opóźnień w zakresie realizacji zleceń, że potrzebne będą aneksy do umów. Wykonawcy w tej chwili nie mają pełnej obsady; pracownicy są np. w domu i zajmują się dziećmi" - powiedział Jaśkowiak.

Prezydent zapewnił, że na bieżąco śledzi postępy prac w miejscach realizacji inwestycji. Zapewnił, że w wielu przypadkach prace trwają.

"Wiele w tym zakresie zależy również od decyzji rządowych; w Poznaniu pracuje bardzo dużo osób z Ukrainy. Jeżeli uda się szybko i sprawnie udzielić tym osobom odpowiednich przedłużeń, zezwoleń i te osoby nie będą chciały wrócić do siebie do kraju, to tym bardziej sprawne będzie realizowanie poszczególnych inwestycji" - powiedział Jaśkowiak.

"Rozmawiałem wczoraj z innymi prezydentami największych miast; mamy nadzieję, że uda się wypracować takie rozwiązania z rządem, byśmy w jak największym stopniu mogli te inwestycje realizować, bo one też będą bardzo istotne dla pobudzenia gospodarki" - dodał.

Jaśkowiak przyznał, że na razie trudno jest oszacować, jakie straty poniesie Poznań w związku z koronawirusem.

"Obecnie nie jest możliwe oszacowanie tego, o ile mniejsze będą przychody. To zależy od naszych decyzji, zależy też od decyzji rządu - na ile szybko będą mogły być otwarte np. centra handlowe, czy jak długo potrwają utrudnienia na granicy" - powiedział.

Jaśkowiak poinformował, że magistrat przygotowuje się do zwiększonej liczby interesantów po zakończeniu ograniczeń związanych z koronawirusem.

"Mamy świadomość tego, że to co się wydarzyło, w przyszłości będzie skutkowało większą liczbą wydawanych dokumentów. Dla wielu naszych działów będzie się to wiązało ze wzmożoną pracą. Przygotowujemy się do zmian organizacyjnych, by jak najlepiej zmierzyć się z tym problemem" - powiedział.