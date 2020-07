Jasna Góra: Modlitwa za kierowców i podróżujących misjonarzy

Specjalną modlitwę za wszystkich kierowców i podróżujących misjonarzy poprowadził w sobotę wieczorem na Jasnej Górze dyrektor organizacji MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki. Tego dnia przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców.

Misyjne stowarzyszenie MIVA Polska od 20 już lat prowadzi Akcję św. Krzysztof - 1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy. W jej ramach prosi kierowców, aby jeździli ostrożnie i bezpiecznie, a jako wyraz podzięki Bogu za bezpieczną jazdę - przeznaczali 1 grosz za każdy przejechany kilometr na środki transportu dla misjonarzy.

Ks. Jerzy Kraśnicki poprowadził rozważenie podczas wieczornej modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Nawiązując do postaci św. Krzysztofa, który - jak mówił - od dawnych czasów patronuje ludziom związanym z transportem i podróżowaniem, przypomniał, że dzisiaj patronuje on kierowcom, a także właśnie MIVA Polska.

"Jako motto towarzyszy MIVA zawołanie: Niesiemy Chrystusa" - zaznaczył dyrektor organizacji przypominając, że nawiązuje ono do znaczenia imienia Krzysztof (Christophoros - niosący Chrystusa). "Wszyscy jesteśmy Krzysztofami, to znaczy, że wszyscy jesteśmy tymi, którzy niosą Chrystusa. To imię naszej postawy, imię ludzi niosących radość Chrystusa w miłosierdziu Chrystusa" - wyjaśniał.

"W trwającym Ogólnopolskim Tygodniu św. Krzysztofa nie tylko oddajemy nasze podróże, naszą jazdę, nasze korzystanie z pojazdów w ręce Bożej Opatrzności, wzywając stawiennictwa św. Krzysztofa z prośbą, aby nas strzegł od wypadków i nieszczęść na drogach, i pomógł nam dotrzeć do celu, ale też prosimy o poświęcenie naszych pojazdów" - mówił ks. Kraśnicki.

"Kierowcy otrzymują specjalne błogosławieństwo. Błogosławieństwo rzeczy i przedmiotów to znak wdzięczności wobec Boga za wszystkie dary, ale też prośba, abyśmy umieli z nich mądrze i odpowiedzialnie korzystać" - przypomniał dyrektor MIVA Polska.

"Obyśmy potrafili mądrze i bezpiecznie korzystać z naszych pojazdów, obyśmy nie byli egoistami na drodze, ale zawsze kierowali się miłością. Obyśmy byli życzliwymi, trzeźwymi i odpowiedzialnymi użytkownikami pojazdów i dbali o kulturę jazdy. Oby nie rządziła nami brawura ani lekceważący stosunek do zasad bezpieczeństwa na drodze" - modlił się ks. Jerzy Kraśnicki.

Wskazał, że w ciągu 20-lecia MIVA Polska zakupiono prawie 3,4 tys. różnych pojazdów. W ub. roku organizacja zrealizowała 91 projektów, w ramach których zakupiono ponad 300 pojazdów dla misjonarzy w 34 krajach. Prócz samochodów, to motocykle, rowery, łodzie, silniki do łodzi, wózki inwalidzkie, ambulanse do szpitali czy motocykle umożliwiające lekarzom dotarcie do chorych.

Coroczne główne spotkanie środowiska MIVA Polska odbywa się na Jasnej Górze - wraz z pielgrzymką kierowców - na początku maja. Kierowcy zawierzają wówczas swe intencje Matce Bożej; kapłani zwyczajowo święcą też samochody ustawiane rzędami na jasnogórskich parkingach. W tym roku ze względu na epidemię w pielgrzymce uczestniczyło jedynie kilkoro organizatorów pielgrzymki i pielgrzymów.

Podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców przypominane są często "Wskazania w duszpasterstwie drogi", ogłoszone przez Papieską Radę Duszpasterską Podróżujących i Migrantów w 2007 r. i od tego czasu propagowane przez MIVA Polska.

Kolejne przykazania tego dekalogu brzmią: nie będziesz egoistą na drodze, nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi, pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę - umiej też podziękować, szanuj pieszych, nie zabijaj - bądź trzeźwy, zapnij pasy - będziesz bezpieczny, nie bądź brawurowy w prędkości, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo, pomagaj potrzebującym na drodze oraz przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej policji.