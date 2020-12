Jasna Góra: Rozpoczął się remont organów w Kaplicy Matki Bożej

Intensywnie użytkowane organy w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze są w takim stanie, jak gdyby miały ponad 150 lat, choć mają ich dopiero 30. Rozpoczął się generalny remont instrumentu; renowacja potrwa do wiosny. Do tego czasu w kaplicy używane będą zastępcze organy.

Jak podkreślił, cytowany przez biuro prasowe sanktuarium, kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak, organy w Kaplicy Matki Bożej są jednym z najbardziej eksploatowanych świątynnych instrumentów muzycznych na świecie. Wymagają gruntownej konserwacji i czyszczenia. Paulini zwrócili się do wiernych o finansowe wsparcie remontu.

"Ta decyzja była wymuszona pogarszającym się stanem organów. Choć nie mają one zbyt wiele lat, bo zaledwie 30, to jednak ich użytkowanie od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych sprawia, że to zużycie zostało pomnożone. Specjaliści robiąc oględziny organów stwierdzili, że są w takim stanie, jakbyśmy je używali je 160 lat. Stąd musimy je poddać gruntownej renowacji" - powiedział kustosz.

Inny paulin, o. Sebastian Matecki zauważył, że organy w bardzo uczęszczanej przez wiernych kaplicy są też narażone na duże ilości kurzu osiadającego na mechanizmach i piszczałkach czy zmieniające się warunki atmosferyczne, stąd konieczne jest regularne czyszczenie, remonty i przeglądy instrumentu.

"My nawet usilnie szukaliśmy takich ośrodków, dużych, w Europie czy na świecie - ośrodków religijnych, sanktuariów - gdzie organy grałyby 14-15 godzin dziennie. Ale nie ma takich" - podkreślił jasnogórski organista Marcin Lauzer, zaangażowany w prace przy remoncie organów. Na Jasnej Górze organy są używane od wczesnego rana do wieczora.

Poprzedni remont organów w Kaplicy Matki Bożej przeprowadzono 14 lat temu. Teraz instrument, który został rozebrany na części, zostanie oczyszczony i nastrojony, a uszkodzone elementy - naprawione. "Organy te są typu mechanicznego, a więc mechanizmy czyli cięgła, abstrakty, listewki od każdego klawisza do zaworów pod piszczałkami uległy po prostu zwyczajnemu uszkodzeniu. Te mechanizmy przekładni obecnie na siebie nachodzą, zahaczają i gra jest od wakacji niemożliwa" - wyjaśnił Lauzer.

Instrument w Kaplicy Matki Bożej to 34-głosowe organy mechaniczne zbudowane w 1990 r. przez Zakład Budowy Organów Janusz i Zygmunt Kamińscy w Warszawie. Projekt budowy nowych organów powstał z inicjatywy ówczesnego przeora klasztoru o. Rufina Abramka. Szafę dla instrumentu zaprojektował prof. Wiktor Zin z Krakowa. 31 maja 1990 r. w Kaplicy Matki Bożej uroczystego poświęcenia nowych organów dokonał bp Stanisław Nowak, ordynariusz Częstochowy. Obecnie remontowany instrument zastąpił organy, wybudowane w okresie międzywojennym.