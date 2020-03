Jastrzębska Spółka Węglowa zmienia organizację pracy w związku z koronawirusem

Od poniedziałku zatrudniająca ok. 22 tys. osób Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zmienia organizację pracy górników dołowych, wprowadzając trzy sześciogodzinne zmiany robocze. Chodzi m.in. o maksymalne ograniczenie kontaktów większych grup pracowników w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Dotąd godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zmian, z których każda trwała 7,5 godziny, zazębiały się - w efekcie stale kontaktowali się ze sobą górnicy kończący i zaczynający pracę. Tym samym - gdyby u któregoś z pracowników wykryto zakażenie koronawirusem - kwarantanna musiałaby objąć dużą grupę jego kolegów, co mogłoby sparaliżować pracę kopalń.

"Służby odpowiedzialne za utrzymanie zabezpieczenia przeciwepidemicznego zyskają dodatkowe dwie godziny po każdej zmianie na utrzymanie czystości i przeprowadzenie odkażania w newralgicznych miejscach - na przykład sprzątanie, dezynfekcję i przewietrzanie łaźni górniczych między zmianami" - wyjaśnił w piątek wiceprezes JSW Artur Dyczko, kierujący także sztabem kryzysowym w spółce.

Zgodnie z decyzją sztabu, od poniedziałku we wszystkich kopalniach wprowadzone zostaną trzy zmiany robocze, rozpoczynające się o 6. rano, o 14. oraz o 22. Dyrektorzy kopalń mogą odpowiednio modyfikować organizację pracy w zależności od okoliczności. Każda zmiana potrwa 6 godzin.

Nowy system organizacji pracy będzie obowiązywał do odwołania. Wyjątkiem będą stanowiska pracy wymagające ciągłej obsługi i obecności w zakładzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. Dotyczy to np. zastępów ratowniczych czy obsługi głównych pompowni, rozdzielni i szybów oraz sytuacji, kiedy trzeba usunąć pojawiające się zagrożenia.

W ocenie wiceprezesa Dyczki, system trzyzmianowy pozwoli na uniknięcie kontaktu pomiędzy kolejnymi zmianami w newralgicznych miejscach: cechowni, łaźni, na nadszybiu i podszybiu oraz w wyrobiskach.

Wcześniej w kopalniach JSW zmieniono już organizację pracy osób zajmujących stanowiska kluczowe - pracownicy z tego szczebla zostali podzieleni na zmiany, tak aby nie kontaktowali się ze sobą w pracy. Pozwoliło to ograniczyć ryzyko zarażenia. "W każdej kopalni grupa osób niezbędnych do prowadzenia ruchu zakładu górniczego jest ograniczona. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy wszyscy musieliby poddać się kwarantannie" - wyjaśnił szef sztabu kryzysowego.

Zmiana organizacji pracy ma też m.in. ograniczyć liczbę zjazdów górników na dół. Przy zachowaniu dotychczasowego systemu możliwe byłyby kontakty górników zatrudnionych nawet na trzech kolejnych zmianach. W przypadku konieczności skierowania części pracowników na kwarantannę, nastąpiłaby dezorganizacja wydobycia węgla i robót przygotowawczych.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej obowiązują obecnie nadzwyczajne procedury prewencyjno-ochronne związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Mają one zapewnić bezpieczne działanie zakładów w warunkach zagrożenia epidemicznego.

M.in. w ostatnich dniach spółka uruchomiła specjalny e-mail, na który pracownicy firmy mogą przesyłać uwagi i sugestie dotyczące działań prewencyjnych oraz pracy spółki w specjalnym trybie, wynikającym z zagrożenia koronawirusem.

"Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości wprowadzonych działań prewencyjnych. Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań w celu ich usprawnienia. Liczymy na zrozumienie i wsparcie załogi" - mówił w czwartek kierujący sztabem kryzysowym w JSW wiceprezes spółki Artur Dyczko.

Swoje uwagi pracownicy zatrudniającej blisko 22 tys. osób firmy mogą zgłaszać pod adresem poczty elektronicznej sztabkryzysowy@jsw.pl. "Jestem przekonany, że wzajemna pomoc i solidarność w trudnej sytuacji pozwolą nam przetrwać ciężki czas" - podkreślił wiceprezes Dyczko.

Przedstawiciele JSW zapewniają, że kopalnie spółki będą nadal prowadziły roboty związane ze zbrojeniem i likwidacją ścian oraz drążeniem wyrobisk korytarzowych. Sztab kryzysowy liczy się jednak ze wzrostem absencji wśród pracowników. "Uzbrojone ściany zostaną zabezpieczone i przygotowane do rozpoczęcia eksploatacji w sprzyjających warunkach" - podała JSW.

Wprowadzone w spółce procedury mają m.in. wykluczyć możliwości dopuszczenia do pracy zainfekowanych osób. Wśród podjętych działań jest np. pomiar temperatury ciała wchodzących pracowników, środki dezynfekujące i zakaz wstępu dla osób postronnych. W miniony weekend zdecydowano także o wstrzymaniu robót w dni wolne od pracy, poza pracami niezbędnymi do utrzymania ruchu.

We wtorek JSW poinformowała o przekazaniu 2 mln zł na działania służące walce z koronawirusem - z tej puli szpital w Raciborzu otrzyma 1 mln zł, szpital w Tychach 500 tys. zł, a szpitale w Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim po 250 tys. zł.