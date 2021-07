Jaworzno: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 79 w Byczynie

Kosztem ponad 35,5 mln zł przebudowany zostanie ok. 1,5-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 79 w dzielnicy Byczyna w Jaworznie. Droga zostanie poprowadzona nowym śladem i częściowo będzie wiodła estakadą. Inwestycję w większości sfinansuje budżet państwa.

We wtorek, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. "Tutaj jak w laboratorium widać, że rząd (…) PiS wspiera samorządy w każdym miejscu, gdzie to wsparcie jest potrzebne; szczególnie w realizacji inwestycji komunikacyjnych, inwestycji wymarzonych często przez pokolenia" - mówił minister.

Zapewnił, że na rządowe wsparcie przy tego typu przedsięwzięciach mogą liczyć wszystkie samorządy, niezależnie od barw politycznych lokalnych władz oraz tego, w czyjej gestii są drogi wymagające modernizacji. "Dzisiaj użytkownika drogi, uczestnika ruchu, nie interesuje, kto jest administratorem, właścicielem drogi. Wszyscy są zainteresowani tym, aby drogi były bezpieczne, przewidywalne i komfortowe" - podkreślił Adamczyk, zapewniając, że poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy do priorytetów działania rządu.

"Nas interesuje to, żeby drogi były bezpieczne - i to będziemy realizowali, tak jak do tej pory, z dużą determinacją" - dodał minister, podkreślając, że w realizacji tego celu nie ma znaczenia przynależność polityczna samorządowców.

Obwodnica Byczyny w Jaworznie to jeden z dwóch ostatnich odcinków przebiegającej przez Jaworzno drogi nr 79 (łączącej Kraków z Bytomiem), który nie został dotąd przebudowany. Modernizacja ma poprawić komfort życia mieszkańców dzielnicy, której centrum należy do najgłośniejszych miejsc w mieście z powodu intensywnego ruchu tranzytowego na styku dwóch województw - śląskiego i małopolskiego.

Drogowcy wyliczyli, że dziennie drogą przez Byczynę przejeżdża średnio ok. 15-17 tys. samochodów, z czego ok. 80 proc. to ruch tranzytowy. "Dzięki tej inwestycji będzie ewidentnie bezpieczniej, bo wraz z estakadą zostanie przebudowany dotychczasowy ślad drogi, a to rozwiązanie daje nadzieję, że ruch w centrum osiedla zostanie uspokojony" - informuje Urząd Miasta w Jaworznie.

Samorząd od lat modernizuje układ drogowy w mieście w ramach programu inwestycyjnego "Miasto Twarzą do Autostrady". Obwodnica Byczyny to szósta część tego przedsięwzięcia.

"Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dobrze zaplanowany przebieg tej drogi w wielu miejscach powoduje, iż nie mamy do czynienia z korkowaniem. Droga stała się bezpieczniejsza - stosunkowo mało jest zdarzeń niebezpiecznych, a takich, gdzie kończy się to tragediami, w zasadzie prawie nie ma" - mówił prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

Działania samorządu Jaworznia w zakresie przebudowy dróg chwalił minister Adamczyk. "Wszystko to, co działo się i dzieje w Jaworznie - dawałem to wielokrotnie za przykład - jest dobrym wzorcem dla samorządów, jak można uruchomić wyobraźnię, zaangażować swoich współpracowników do tego, aby realizować miasto swojej przyszłości - a przecież takim jest dobrze skomunikowane Jaworzno, zabudowane nową siecią ulic, nowymi inwestycjami" - mówił szef resortu infrastruktury.

Modernizację w Byczynie zaprojektowano tak, by nowy odcinek drogi był krótszy i łatwiejszy do pokonania, ponieważ droga częściowo przebiegnie estakadą powyżej osiedla. Przebudowa obejmie fragment drogi od ul. Barana. Na dalszym odcinku droga będzie odsunięta od dotychczasowej lokalizacji w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad DK-79 w obrębie przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Rapackiego i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu drogi, ze skrzyżowaniem i sygnalizacją świetlną.

Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki nastąpi poprzez wykonanie ponad 150-metrowego pięcioprzęsłowego wiaduktu drogowego, przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem i ulicą. Zlikwidowane będą niektóre skrzyżowania, powstaną ekrany akustyczne ("zielone ściany"), nowe chodniki, zatoki autobusowe, sygnalizacja świetlna i drogowa infrastruktura techniczna. Wykonawcą inwestycji będzie firma Banimex.

Jak poinformował we wtorek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, w latach 2018-21 w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg, w woj. śląskim na modernizację dróg lokalnych przeznaczono ponad 0,5 mld zł. Prowadzona jest także modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich, a także budowa kolejnych odcinków tras A1 i S1.

