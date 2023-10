Jaworzno z zapewnieniem 250 mln zł od rządu na drogi w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym

Samorząd Jaworzna otrzymał w środę zapewnienie 250 mln zł rządowej dotacji w ramach VII naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dotacja ma służyć budowie układu drogowego w tworzonym 300-hektarowym Jaworznickim Obszarze Gospodarczym (JOG).

Pod koniec września br. na Kongresie Nowej Mobilności w Łodzi poinformowano o rozstrzygnięciu przetargu przeprowadzonego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczna (KSSE) oraz Jaworzno, w efekcie którego właścicielem działki o powierzchni 117 ha na terenie JOG została za 128 mln zł spółka ElectroMobility Poland (EMP). Spółka zapowiada budowę tam fabryki samochodów elektrycznych Izera.

Przed rokiem, w piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, samorząd Jaworzna dostał 100 mln zł na budowę w JOG sieci wodno-kanalizacyjnej.

W środę biuro prasowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowało o rozstrzygnięciu VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonej na inwestycje w strefy przemysłowe.

Jak przekazano, w tym roku dofinansowanie (w postaci promes inwestycyjnych) w łącznej kwocie ponad 4,3 mld zł, otrzyma w całym kraju 79 inwestycji. Z dołączonego wykazu wynika, że 13 projektów wesprze samorządy z woj. śląskiego. Wśród najwyżej dotowanych, kwotą 250 mln zł, jest projekt "Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa".

Umowę o współpracy ws. Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG) przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i samorządu Jaworzna podpisali w sierpniu ub. roku. Celem jest zagospodarowanie i aktywizacja 365 ha terenów inwestycyjnych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Jaworznicki Obszar Gospodarczy powstał na gruncie obowiązującej specustawy, a jego część ma zająć inwestycja firmy ElectroMobility Poland (EMP) SA, producenta projektowanego samochodu elektrycznego Izera.

Teren Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, planowany m.in. pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych, to ok. 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej. Sama fabryka samochodów elektrycznych miałaby zająć ok. 120 ha.

27 września prezes KSSE Janusz Michałek poinformował w Łodzi o rozstrzygnięciu przetargu, w wyniku którego właścicielem 117 ha gruntu w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym i pierwszym inwestorem w JOG została spółka EMP. Oferta spółki była jedyną w postępowaniu przetargowym. Wartość transakcji to 128 mln zł.

Prezes EMP Piotr Zaremba stwierdził wówczas, że pozyskanie gruntów pod budowę fabryki to milowy krok do powstania Izery. Zaznaczył, że pozyskanie gruntów pod budowę fabryki zostało zrealizowane w zakładanym harmonogramie, co ma oznaczać, że budowa zakładu ruszy na początku 2024 r. Uruchomienie produkcji polskiego elektryka planowane jest na grudzień 2025 r., a sprzedaż - w 2026 r.

Prezes EMP zrelacjonował, że spółka jest na ostatnim etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko, ma projekt budowlany, a teraz również tytuł prawny do nieruchomości. Wyraził nadzieję, że spółka uzyska pozwolenie na budowę i na początku 2004 r. ruszy właściwa inwestycja. Koszt budowy fabryki szacowany jest na 6 mld zł.

Spółka EMP powstała w październiku 2016 r. i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycznych: PGE, Energi, Enei oraz Tauronu. Obecnie większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.