Jedna firma zainteresowana konserwacją baraku w byłym obozie Birkenau

Jedna oferta wpłynęła na przetarg, który ma wyłonić wykonawcę konserwacji jednego z drewnianych baraków na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau – dowiedziała się PAP w Muzeum Auschwitz, które rozpisało przetarg.

Placówka poinformowała, że skłonna jest przeznaczyć na realizację zadania 1,92 mln zł. Firma konserwatorska z Myślenic, która jako jedyna złożyła ofertę, zażądała 3,17 mln zł brutto.

Jeśli muzeum zdecyduje się przyjąć ofertę i podpisze umowę, wykonawca będzie miał 23 miesiące na realizację zadania, które obejmuje prace konserwatorskie, roboty budowlane wraz z badaniami archeologicznymi oraz wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej.

Barak znajduje się nieopodal historycznej bramy głównej, w części, w której więzieni byli mężczyźni. Był to tzw. odcinek BIIa, gdzie dokonywano rejestracji przywiezionych i poddawano ich kwarantannie. Ta część została oddana do użytku w sierpniu 1943 r. Drewniany barak, który ma zostać poddany konserwacji, pełnił funkcję sanitarną. Mieściły się w nim umywalnie i ustępy.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

