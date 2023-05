Jedna gra i milionowe przychody

Creepy Jar S.A. - warszawskie studio produkujące niezależne gry - wykazuje duże zyski ze swojej jedynej ukończonej produkcji. Kolejna jest już w przygotowaniu.

To był udany kwartał dla Creepy Jar. Spółka z branży gamedev wykazała w pierwszym kwartale tego roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 12 mln zł, o milion złotych więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku 8,6 mln zł, co oznacza wzrost wobec tego samego okresu roku ubiegłego, gdy było to 6,7 mln zł. Zysk netto w pierwszym kwartale 2023 r. to niemal 9,3 mln zł, w tym samym czasie rok temu było to 6,4 mln zł.

Wysoki poziom przychodów ze sprzedaży w raportowanym okresie został osiągnięty dzięki utrzymaniu dobrej sprzedaży gry "Green Hell" na wszystkich platformach sprzętowych - informuje spółka. Łącznie sprzedano 278 tys. kopii gry.

Creepy Jar S.A. jest producentem i wydawcą gier komputerowych przeznaczonych na różne platformy sprzętowe. Studio realizuje produkcje o wysokim stopniu zaawansowania w segmencie gier niezależnych, określane w branży jako Premium Indie.

Pierwsza produkcja Creepy Jar, gra pod tytułem "Green Hell", to realistyczny symulator przetrwania, rozgrywający się w otwartym świecie lasu deszczowego Amazonii. Pod koniec 2019 r. spółka rozpoczęła pracę nad nowym projektem o nazwie "Chimera". Będzie to zaawansowany symulator rozwoju bazy z elementami survivalu, osadzony w scenerii science fiction.

Szacowany budżet produkcyjny nowej gry wyniesie ok. 17 mln zł. Data premiery produkcji nie została jeszcze ustalona.

Największymi udziałowcami Creepy Jar są Venture FIZ - 12,86 proc., Krzysztof Kwiatek - 10,87 proc., Krzysztof Sałek - 10,87 proc., Tomasz Soból 10,85 proc. oraz TFI Allianz Polska S.A. - 7,04 proc.

