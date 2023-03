Jedna piąta Polaków przeznacza w skali roku ponad 1 tys. zł na uprawianą dyscyplinę sportu

Ponad jedna czwarta Polaków inwestuje w skali roku do 200 zł rocznie na produkty i usługi związane z uprawianą dyscypliną sportu, a jedna piąta ponad 1000 zł – wynika z badania nt. aktywności fizycznej Polaków. Preferowaną formą wysiłku jest spacer lub nordic walking.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ponad jedna czwarta Polaków inwestuje w skali roku do 200 zł na produkty i usługi związane z uprawianą dyscypliną sportu, co dziesiąty 400-750 zł, a jedna piąta przeznacza na ten cel ponad 1000 zł - wynika z badania odnośnie aktywności fizycznej Polaków i inwestycji w zdrowie oraz bezpieczeństwo. "Dla 14 proc. ankietowanych są to z kolei wydatki rzędu 750-1000 zł" - przekazano.

Wielu Polaków zakłada na czas treningów specjalistyczną odzież i obuwie sportowe

23 proc. respondentów przyznaje, że ma wykupione ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak kontuzja czy uraz. 40 proc. ankietowanych, by chronić się przed kontuzjami i urazami, zakłada na czas treningów specjalistyczną odzież i obuwie sportowe. "Podobna grupa badanych zawsze stara się korzystać z bezpiecznego sprzętu sportowego i dbać o jego regularne przeglądy i konserwację" - stwierdzono w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych.

"Blisko 20 proc. Polaków deklaruje, że zdaję się na los i nie stosuje żadnej dodatkowej ochrony, która mogłaby zminimalizować ryzyko urazu lub wesprzeć ich później w przypadku jego wystąpienia" - zaznaczono.

Zgodnie z badaniem, 62 proc. pytanych wiosną zwiększy aktywność fizyczną, a co drugi zadba o zbilansowaną dietę i odpowiednią suplementację. Ponad 40 proc. zgadza się z twierdzeniem, że w tym czasie pójdzie na badania profilaktyczne. "Jedna piąta z kolei zamierza włączyć się w wydarzenia sportowe organizowane w ich mieście" - stwierdzono.

Jedna czwarta badanych podejmuje aktywność fizyczną kilka razy w tygodniu

Jedna piąta robi to codziennie, a 20 proc. raz lub dwa razy. Co dziesiąty ankietowany - zauważono - wskazuje, że nie podejmuje działań w tym zakresie. Preferowaną formą wysiłku przez Polaków jest spacer lub nordic walking, na co wskazało blisko 60 proc. respondentów. "Dużą popularnością wśród ankietowanych cieszy się także jazda na rowerze - dyscyplina ta jest praktykowana przez co drugiego respondenta" - przekazano. 18 proc. pytanych wybrało siłownię, 16 proc. pływanie, a 15 proc. bieganie.

Blisko jedna trzecia badanych - przekazano - chętnie ogląda w internecie i kanałach społecznościowych filmy instruktażowe oraz plany treningowe. 18 proc. deklaruje, że trenuje przy pomocy smartwatcha z aplikacją, która rejestruje ich postępy. "Co drugi uczestnik realizuje treningi bez dodatkowego wsparcia, a jedna szósta szuka go w osobie trenera personalnego" - poinformowano.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Nationale-Nederlanden przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 17-20 marca 2023 r. W ramach badania ilościowego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CATI, na grupie 1000 dorosłych Polaków.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl