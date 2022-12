Jedna z ważniejszych walut świata miała najgorszy rok od 28 lat

Od początku roku juan osłabił się w stosunku do dolara o 8,7 proc., co jest najgorszym wynikiem od 1994 r. – podaje Reuters.

W piątek chińska waluta umocniła się w stosunku do dolara amerykańskiego, ale nadal wszystko wskazuje na to, że odnotuje największą roczną stratę od prawie trzech dekad. Druga co do wielkości gospodarka świata wciąż nie może dojść do siebie po pandemii Covid-19.

Dziś w Chinach notuje się nowe przypadki koronawirusa, co grozi kolejnymi kłopotami gospodarczymi.

Christopher Wong, strateg walutowy w OCBC Bank w kontekście juana patrzy na 2023 rok z optymizmem. Jego zdaniem ponowne otwarcie chińskiej gospodarki na początku grudnia 2022 zaszczepiło w inwestorach optymizm.

W jego ocenie juan zakończy bieżący rok na poziomie 6,98 i stopniowo wróci do poziomu 6,90 do końca marca i 6,75 do końca 2023 roku. W tym momencie to 6,9585 za dolara.

