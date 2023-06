Jednocyfrowa inflacja być może w październiku. W grudniu ok. 7,1 proc.

Następne miesiące przyniosą dalsze obniżenie inflacji żywności - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do czwartkowych danych GUS. Eksperci spodziewają się jednocyfrowych odczytów inflacji CPI w październiku.

Spadek inflacji miał szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich głównych kategoriach koszyka inflacyjnego. Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii paliwa.

PIE: jednocyfrowe odczyty inflacji spodziewane w październiku

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. wzrosły rdr o 13 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się.

Dawid Sułkowski z PIE zwrócił uwagę, że zgodnie ze wstępnym odczytem inflacja obniżyła się w maju o kolejne 1,7 pkt. proc. Wskazał, że maj był trzecim miesiącem z rzędu, w którym inflacja spadła, a od szczytu w lutym obniżyła się o 5,4 pkt. proc. Spadek inflacji, jak dodał, spowodowały niższe ceny paliw, wolniejszy wzrost cen żywności i wyhamowanie inflacji bazowej. "Szacujemy, że spadła ona z 12,2 do 11,3-11,4 proc." - stwierdził.

Zauważył, że ceny paliw w ujęciu miesięcznym spadają od marca. "GUS wskazuje, że w maju ceny paliw były o 4,8 proc. niższe niż w kwietniu, co przekłada się na spadek o 9,5 proc. w ujęciu rocznym" - stwierdził. Dodał, że najbardziej spadły ceny diesla - o 15,3 rdr. Według Sułkowskiego stabilizacja lub spadek cen paliw są powszechne w naszej części Europy. Powołał się na dane Eurostatu, z których wynika, że od początku roku do kwietnia ceny paliw najsilniej spadły w państwach bałtyckich - o ok. 4 proc. W Polsce były o 1,6 proc. niższe, w Czechach o 3 proc., z kolei na Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii wzrosły o ok. 1 proc. "Gorsza sytuacja jest w zachodniej części Europy. Największych wzrostów -na rachunkach za tankowanie doświadczyli Hiszpanie, gdzie ceny paliw w kwietniu były o 8,4 proc. większe niż na początku roku" - dodał.

Ekspert podkreślił, że wzrost cen żywności stopniowo hamuje. "GUS wskazuje, że w ciągu miesiąca ceny żywności wzrosły o 0,6 proc. To drugi miesiąc z rzędu z tempem wzrostu zbliżonym do 0,5 proc., podczas gdy przez ostatni rok ceny rosły średnio o 1-2 proc. miesięcznie" - zaznaczył. Według niego oznacza to wyhamowanie rocznej dynamiki wzrostu cen z 19,7 do 18,9 proc. W jego opinii następne miesiące przyniosą dalsze obniżenie inflacji żywności. Wspomagać to będą globalne spadki cen. Sułkowski dodał, że globalny indeks cen żywności FAO od roku wskazuje spadki cen żywności. W maju były one o 21 proc. niższe niż rok temu. Najbardziej tanieją oleje, zboża i produkty mleczne - odpowiednio o 48 i 25 proc. oraz 18 proc.

PIE spodziewa się jednocyfrowych odczytów inflacji w październiku. "Inflacja CPI spadnie do jednocyfrowych poziomów w okolicach października - ta część dezinflacji będzie szybka" - prognozuje Sułkowski. W jego opinii dalsze obniżanie inflacji do celu NBP będzie jednak wolniejsze. "Inflacja bazowa pozostanie wysoka na dłużej, a w przyszłym roku nie doświadczymy korzystnych efektów statystycznych" - podsumował.

Inflacja będzie stopniowo spadać - w grudniu sięgnie 7,1 proc. rdr

Krystian Jaworski z Credit Agricole zwrócił uwagę, że inflacja CPI zmniejszyła się w maju do 13,0 proc. rdr wobec 14,7 proc. w kwietniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, poniżej konsensusu rynkowego (13,4 proc.) "Tym samym inflacja od 26 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. rdr)" - dodał.

Ekonomista zaznaczył, że spadek inflacji miał szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich głównych kategoriach koszyka inflacyjnego. "Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii paliwa (-9,5 proc. rdr w maju wobec -0,1 proc. w kwietniu), czego źródłem są obniżające się światowe ceny ropy naftowej, a także obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie złotego względem dolara oraz efekty wysokiej bazy sprzed roku (wzrost cen paliw o 5 proc. mdm w maju 2022 r.)" - wskazał.

Dodał, że w kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływała też niższa dynamika cen nośników energii (20,4 proc. rdr w maju wobec 23,5 proc. w kwietniu), co wynikało przede wszystkim z coraz niższego tempa wzrostu cen opału. "Do spadku inflacji przyczyniło się również niższe tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych (18,9 proc. rdr w maju wobec 19,7 proc. w kwietniu)" - zauważył. Wyjaśnił, że źródłem wolniejszego wzrostu cen żywności były głównie niższe dynamiki cen produktów mlecznych oraz olejów i tłuszczów.

Według Jaworskiego e kierunku obniżenia inflacji w maju oddziaływała również niższa inflacja bazowa. "Zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w maju do 11,5 proc. rdr wobec 12,2 proc. w kwietniu" - stwierdził. Ekonomista zauważył, że spadek inflacji bazowej nie miał szerokiego zakresu. "Za jej obniżenie pomiędzy kwietniem i maju odpowiadały prawie całkowicie trzy kategorie: usługi transportowe, turystyka zorganizowana oraz restauracje i hotele" - wyjaśnił. Według niego duża koncentracja źródeł spadku inflacji bazowej oznacza, że presja inflacyjna w gospodarce utrzymuje się nadal na podwyższonym poziomie i wykazuje ograniczoną tendencję do spadku.

"Inflacja będzie się stopniowo obniżać w kolejnych miesiącach do poziomu 7,1 proc. rdr w grudniu, a w całym 2023 r. spadnie do 11,8 proc. wobec 14,3 proc. w 2022 r." - ocenił Jaworski.

