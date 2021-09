Jerzy Buzek: osłabiliśmy Unię, ale Europa wciąż daje nam wielką szansę

Świat, a wraz z nim Unia Europejska i Polska, znów znalazły się na ostrym wirażu: migracje, ekonomia, klimat, konflikt zbrojny... Z prof. Jerzym Buzkiem próbujemy spojrzeć z szerszej perspektywy na wydarzenia koncentrujące uwagę europejskiej i światowej opinii publicznej.

- Odpowiedź na to pytanie wydaje się dość oczywista - mówi prof. Buzek. - Nie słyszymy o korzyściach płynących z członkostwa. W telewizji publicznej padają takie słowa jak „kolonializm”, „dominacja”, „ideologia”, „wtrącanie się”. Na szczęście wielu Polaków wciąż dostrzega w naszej obecności w Unii dużą wartość.A co może być naszym, polskim, wkładem w europejski Zielony Ład, czyli w wielki program przebudowy Unii? Mamy problem z węglem, ale... Czy tym „ale” może być innowacyjność, potencjał naukowy; może perowskity?- O tak! Wierzę, że takich perowskitów, czyli hitów, może być o wiele więcej! - odpowiada nasz rozmówca. - Widzę to choćby od lat na European Tech and Start-Up Days , które towarzyszą Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Mamy potężny, rozwojowy potencjał technologii i produktów, które mogą pomóc w walce ze zmianami klimatu i świetnie wpisują się w strategię europejskiego Zielonego Ładu. Cieszy mnie to z dwóch powodów. Po pierwsze udowadnia, że do Zielonego Ładu możemy podchodzić nie tylko jak do wielkiego wyzwania, ale także jak do równie wielkiej szansy na podbijanie globalnych rynków. Po drugie, wbrew temu, co czasem słychać w debacie publicznej, transformacja energetyczna wcale nie musi oznaczać importu zagranicznych technologii. Wprost przeciwnie – możemy i powinniśmy być ich twórcami.Rozmowa z Jerzym Buzkiem to element cyklu publikacji związanych z merytorycznym przygotowaniem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC), zaplanowanego na 20-22 września 2021 r. Wywiady z decydentami, ekspertami i znanymi menedżerami łączy kongresowy brand – EEC People W ramach cyklu dziennikarze portalu rozmawiają z ekspertami, politykami i menedżerami (EEC People). Powstają też raporty opisujące najważniejsze trendy w gospodarce (EEC Review), badania opinii (EEC Insight) i debaty tematyczne.