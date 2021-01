Jerzy Buzek: Unia potwierdziła – wchodzimy w Zielony Ład

W grudniu 2020 roku na szczycie Rady Europejskiej przyjęto nowy, unijny cel klimatyczny: do roku 2030 emisja dwutlenku węgla ma zostać zredukowana o co najmniej 55 proc.

– Dziś ta decyzja jeszcze nie ekscytuje – mówi Jerzy Buzek. – Jej konsekwencje będą się ujawniać dopiero w perspektywie kolejnych lat.

Kto tu myśli strategicznie?

Cztery lata temu powstrzymano w Polsce ekspansję energetyki wiatrowej. Tymczasem teraz energetyczne spółki z udziałem Skarbu Państwa inwestują w "zielone" źródła energii, m.in. w generację wiatrową.– Rząd często podejmuje decyzje korzystne dla rządzących. A obywatele reagują na bieżącą sytuację; mają do tego prawo i powody. Nie muszą myśleć strategicznie. W związku z tym rząd nie podejmuje trudnych do wyjaśnienia, acz niezbędnych decyzji. To, jak bardzo cierpi nasza gospodarka z powodu drogiej energii, nie jest jasno i bezpośrednio dostrzegane przez wyborców. Okazało się jednak, że energetyka oparta na węglu na dłuższą metę nie ma racji bytu. Polski rząd stał się obrońcą archaicznego ładu przemysłowego. Ostatnim takim jego obrońcą na kontynencie. A warto powiedzieć, że tak doceniani przez polskie władze Węgrzy nie mają problemu z transformacją. Może więc akurat w tej sprawie warto byłoby wziąć z nich przykład... – tłumaczy prof. Buzek.Trzy na cztery działające w kraju instalacje fotowoltaiczne to mikroinstalacje prosumenckie. Są poniekąd głosem obywatelskim w debacie o przyszłości polskiej energetyki.– Należy zdecydowanie wchodzić w tego rodzaju rozwiązania. Obywatele wiedzą, co jest dla nich najlepsze. Energetykę prosumencką promuję od lat – mówi prof. Buzek.Zielony Ład wiąże się z gruntowną transformacją sektora energii z wykorzystaniem nowych technologii. Czy innowacyjny potencjał Unii sprosta takiej próbie?– Przed dekadą, gdy energia z węgla i atomu była najtańsza, składałem w Parlamencie Europejskim sprawozdanie dotyczące strategicznego planu technologii energetycznych, tak zwanego "SET-planu". Przewidywaliśmy w nim spore nakłady na innowacje w energetyce odnawialnej i inteligentne sieci. Realizacja tego programu doprowadziła do tego, że wiatraki czy instalacje fotowoltaiczne to dziś źródła najtańszej energii! A postęp technologiczny wciąż się dokonuje... – tłumaczy Jerzy Buzek.