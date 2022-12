Jerzy Hausner zyskał honorowy tytuł na krakowskiej uczelni

15 grudnia prof. Jerzy Hausner przyjął godność profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, swojej alma mater.

To wyjątkowe wyróżnienie - pierwsze w niemal stuletniej historii tej uczelni, przyznane za wybitne zasługi, istotny wkład w rozwój dyscyplin naukowych, dorobek naukowy, a także aktywność społeczną i publiczną.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości ze środowiska akademickiego, polityki i kultury, a także bliscy uhonorowanego.

Uroczystość w hali widowiskowej Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego UEK rozpoczęło przemówienie rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura.

- Godność profesor honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to wyjątkowe wyróżnienie, będące uhonorowaniem lat pracy prof. Hausnera na rzecz uczelni, także podziękowaniem za niezwykle istotny wkład w rozwój dyscyplin naukowych reprezentowanych na naszym uniwersytecie oraz przyczynienie się do rozsławienie imienia uczelni dorobkiem naukowym oraz aktywnością społeczną i publiczną - powiedział rektor prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.

Wskazał, że przyjmując to wyróżnienie Jerzy Hausner stał się pierwszym w niemal stuletniej historii uczelni profesorem honorowym.

Laudację dla Jerzego Hausnera wygłosił Leszek Balcerowicz

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości ze środowiska akademickiego, polityki i kultury, a także bliscy uhonorowanego. Pierwszą laudację wygłosił prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, który współpracował z prof. Jerzym Hausnerem w czasach kiedy obaj sprawowali funkcje publiczne.

- Zbliżał nas do siebie wspólny pogląd na to co należy robić, żeby jak najpełniej zapewnić trwałe rządy prawa oraz gospodarkę, która wykazuje i stabilność i zdolność do rozwoju. Działalność polityczną Jerzy Hausner uprawiał nie dla polityki, a dla realizacji niezwykle ważnych celów gospodarczych, gdy po ’89 roku Polska odzyskała niepodległość - wspominał prof. Balcerowicz.

Kolejny laudator - prof. dr hab. Juliusz Gardawski poruszył wątek wiarygodności prof. Jerzego Hausnera w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy ten pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Trójstronnej. Wymienił kluczowe wartości kojarzone z dorobkiem prof. Hausnera, dzięki której dialog społeczny w Polsce był wówczas skutecznie realizowany: rzetelność wypełniania podjętych zobowiązań, odpowiedzialność za słowo, sprawczość w staraniach o skuteczność, stanowczość w obronie pryncypiów, partnerski stosunek do związkowców i pracodawców.

Z kolei prof. dr hab. Marian Gorynia zauważył, że dokonania prof. Hausnera wykraczają poza skalę używaną do oceny pracowników akademickich.

Jerzy Hausner: na tej uczelni zyskałem co najważniejsze i jedyne

Kolejną laudację w imieniu prof. dr hab. Marka Belki odczytał prof. dr hab. Krzysztof Machaczka. Prof. Belka wspominał jak z prof. Hausnerem w 2001 roku wspólnie poszukiwali sposobu na załatanie dziury budżetowej, tzw. dziury Bauca.

- Uznaliśmy, że najważniejszym elementem jest powściągnięcie tempa wzrostu wydatków publicznych. Tak narodziła się reguła wydatkowa, która wprowadziła nowy mechanizm dyscyplinowania wydatków. Wprowadziliśmy zasadę, że wydatki publiczne mogą rosnąć w tempie inflacji powiększonej o 1 proc. Reguła ta wydawała się bardziej sprawna społecznie niż twarde trzymanie się zasady nie przekraczania 3 proc. deficytu budżetowego. Nazwano ją później kotwicą Belki, choć spokojnie mogła być nazwana kotwicą Hausnera - wskazał.

Po wygłoszonych laudacjach nastąpił właściwy moment nadania Godności Profesora Honorowego UEK. Następnie głos zabrał Profesor Honorowy UEK, dr hab. Jerzy Hausner. W przemówieniu zatytułowanym „Mój uniwersytet”, przywołał wiele osób, wydarzeń, historii i anegdot związanych z jego drogą akademicką na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, tworzeniem kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej oraz życiem prywatnym.

- Co mi dał Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie? Dlaczego uważam, że to jest mój uniwersytet? Doceniam dyplomy, jestem z nich dumny. Ale tu na tej uczelni zyskałem co najważniejsze i jedyne: miłość, przyjaźń, pasję, możliwość wypełniania dalekosiężnego celu, radość tworzenia i współtworzenia, niewyczerpalne źródło życiowej energii i sensu - zakończył swoje wystąpienie profesor Hausner.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl