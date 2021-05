Jerzy Kwieciński, Bank Pekao o strategii na czas odbudowy

Bank Pekao całkiem dobrze poradził sobie z kryzysem. W ubiegłym roku zanotowaliśmy zysk netto powyżej 1 miliarda złotych, przy bardzo dużych odpisach związanych z koronawirusem, a także kredytami frankowymi. To jednak pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość - zapewnia w rozmowie z WNP.PL Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao SA.

Skutki pandemii, w tym obniżenie stóp przez RPP, przełożyły się na krajowe banki, gdzie mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowności całego sektora.– Nie chciałbym oceniać naszej konkurencji. Natomiast perspektywa Banku Pekao jest pozytywna. W ubiegłym roku zawiązaliśmy znaczące rezerwy covidowe i w zasadzie ryzyka, które niesie pandemia, mamy już zabezpieczone.– Przede wszystkim wszystko przebiegło właściwie w kwestii obsługi klientów, którzy nie stracili dostępu do swoich pieniędzy i produktów bankowych. I to w tym procesie jest kluczowe. Trwa integracja zasobów ludzkich i systemów informatycznych. Zakładamy, że proces ten przebiegnie szybciej, niż standardowo wygląda to w sektorze bankowym. Zwykle oczekuje się, że tego typu integracja trwa 1,5-2 lata. My zakończymy ją w tym roku.– Wiemy dobrze, że Idea Bank nie był bardzo zdrowy i rentowny. Nie przejmowaliśmy sreber rodowych, to nie było przejęcie bardzo atrakcyjnych aktywów. Z drugiej strony transakcja została zabezpieczona przez gwarancję BFG.Widzimy też synergie, które dają nam pewne korzyści. Mam tu na myśli choćby zwiększenie liczby klientów w istotnym sektorze mikrofirm. Finalnie będziemy widzieli pozytywny wpływ tej integracji w Pekao, ale nie będą to wielkie liczby.To nie jest przejęcie, które miało od razu zaowocować znakomitymi wynikami. Wszyscy w sektorze zdawali sobie sprawę, że ewentualna niekontrolowana upadłość banku będzie bardzo niekorzystna dla całego systemu finansowego. Udało się temu zapobiec. Organy nadzorcze zadziałały prawidłowo.– Niewątpliwie jest to spore wyzwanie dla całego sektora bankowego, przy czym stosunkowo niewielkie dla naszego banku. Portfel kredytów frankowych wynosi u nas tylko nieco ponad 1 proc. naszych aktywów, a stał się naszym udziałem po przejęciu części BPH. Sam Bank Pekao od lat konsekwentnie udziela kredytów w takiej walucie, w jakiej klient uzyskuje dochody.Czytaj też: ZPP i WEI: plan odmrażania gospodarki pokazuje bezmyślność administracji Dokonaliśmy znaczących odpisów na rzecz tych kredytów i traktujemy tę kwestie jako „załatwioną” z punktu widzenia obciążenia naszych wyników. Jest wiele banków, które mają znacznie większe wyzwania z kredytami frankowymi.Inicjatywę, która wyszła ze strony KNF, by ten problem raz, a dobrze rozwiązać, oceniam pozytywnie.– Nasza nowa strategia, którą zaprezentowaliśmy w marcu, pokazuje, że chcemy się rozwijać organicznie. Oczywiście zawsze obserwujemy sytuację na rynku. Jeśli kiedyś uznamy, że jest oferta, nad którą warto się zastanowić, to na pewno ją przeanalizujemy. W tym momencie nie mamy żadnych planów związanych z przejęciami.– Znacząco. Nie ma co ukrywać, że przez lata dochody odsetkowe były dla banków jednym z kluczowych elementów funkcjonowania. Teraz mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją i nie dotyczy to tylko depozytów dla klientów indywidualnych, ale i korporacyjnych.W obecnej sytuacji obie grupy mają olbrzymie nadwyżki finansowe, które na kontach bankowych nie pracują. W naszym przypadku depozyty stanowią koszt. Mamy dużą nadpłynność.– Zapewne pana pytanie dotyczy pojawiających się informacji o tzw. ujemnym oprocentowaniu lokat klientów indywidualnych. Od razu powiem, że takich planów nie mamy.Natomiast na dziś mamy nadpłynność sektora. Percepcja naszego banku, jako instytucji odpowiedzialnej i stabilnej, prowadzi do dopływu depozytów. Klienci obawiają się również sytuacji pandemicznej i nie są tak chętni na kredyt jak wcześniej. Utrzymywanie nadwyżek jest kosztem dla banku, ponieważ od depozytów banki płacą składkę na BFG. Samo utrzymywanie nadwyżek też wiąże się z kosztami.Dlatego oprocentowanie lokat jest dziś bardzo niskie. – Być może będzie to element konkurencji między bankami. Nie od dziś w wielu bankach prowadzenie standardowego konta wiąże się z pewnymi opłatami, a w innych można je mieć bezpłatnie. Natomiast w Pekao nie mamy planów, żeby klienci detaliczni płacili nam za pieniądze zgromadzone na lokatach.– Zarówno podatek bankowy, jak i wpłaty na BFG są poważnymi pozycjami kosztowymi dla banków, które istotnie zmniejszają zyski. O ile przed pandemią była ona na poziomie 9-10 proc., co sytuowało ją powyżej kosztów kapitału, to w zeszłym roku spadła poniżej 4 proc., w przypadku Pekao było to 4,5 proc.Wobec tego najważniejszym naszym celem jest odbudowanie rentowności, to znaczy osiągnięcie w 2024 roku wskaźnika ROE na poziomie 10 proc.– Tak jak powiedziałem, na rynku mamy olbrzymią nadpłynność, nie tylko w sektorze bankowym. Firmy posiadają dużo środków, na co wpływ miała także tarcza antykryzysowa. Nadal panuje jednak niepokój, obawy o to, jak gospodarka, nie tylko polska, ale i europejska poradzi sobie z kryzysem.Liczymy na odbicie, które według naszych ekonomistów już w tym roku wyniesie ponad 4 proc.Są obszary gospodarki, które poradziły sobie lepiej. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu, przede wszystkim produkującego na eksport. Co oczywiste, w przypadku branż, które ucierpiały najmocniej, spadek inwestycji był bardzo zauważalny.– Myślę, że w tym zakresie jako Polska dokonujemy silnego zwrotu. Po pierwsze dlatego, że rząd wynegocjował naprawdę dobre warunki dla nowej perspektywy finansowej. To największe pieniądze, które popłyną do Polski i to nie tylko w tradycyjnych obszarach, jak polityka spójności, rolna czy innowacyjna, ale będziemy znaczącym beneficjentem Europejskiego Planu Odbudowy.Co ważne, we wszystkich tych obszarach udział inwestycji związanych z nową polityką klimatyczną czy też nową polityką gospodarczą Unii Europejskiej opartą o Zielony Ład, będzie znaczący. Mówi się o jednej trzeciej środków przeznaczonych na zielone inwestycje.My, jako Bank Pekao, chcemy w tych procesach silnie uczestniczyć. To będzie dotyczyło finansowania OZE. Potężnym projektem, który jest przygotowywany przez polskie firmy, są farmy wiatrowe na Bałtyku. Będą wchodziły nowe programy związane z gospodarką niskoemisyjną.Jako bank przygotowujemy specjalną strategię ESG, związaną z ochroną środowiska, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Chcemy ją przedstawić jeszcze w tym półroczu.– To są rozstrzygnięcia na poziomie UE. Niedawno brałem udział w debacie z udziałem m.in. Fransa Timmermansa, który jest odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład. Wyraźnie podkreślił, że gaz będzie traktowany jako paliwo przejściowe, które ma umożliwić szybszą transformację energetyczną, czyli szybsze wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej w UE. To budujące. Mówimy tu o perspektywie 2050 roku, czyli najbliższych 30 latach.Wszystko będzie zależało od szczegółowych zapisów w procedurach i wytycznych na poziomie europejskim. Jako Polska liczymy na to, że finansowanie przedsięwzięć związanych z gazem będzie możliwe. Przy czym w Polsce mówiąc o gazie, nie powinniśmy myśleć tylko o gazie ziemnym, ale i o oczyszczonym biogazie, czyli biometanie, a w dłuższym horyzoncie gaz ziemny będziemy mieszali z wodorem. To nowy obszar, na który UE będzie bardzo mocno stawiała w nowej perspektywie.– Nigdy nie mówmy nigdy. Myślę jednak, że w krótkim czy nawet średnim terminie nie ma możliwości eksploatacji gazu łupkowego w naszym kraju. Okazało się bowiem, że technologie, które zostały wypracowane w USA, nie są możliwe do szybkiego zastosowania w Polsce. Nasze pokłady gazu łupkowego są inne, jest inna struktura skał, inne głębokości.Wypracowanie nowych technologii bardzo dużo kosztuje i w tym momencie trudno wskazać firmę przygotowaną na wyłożenie tak dużych pieniędzy na prace badawcze w tym zakresie.Czytaj także: Zarząd Pekao zaproponował, co zrobić z zyskiem netto banku