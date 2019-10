Jerzy Kwieciński: najważniejsze wyzwania stojące przed nowym rządem

Widmo spowolnienia gospodarczego, niepewny unijny budżet, przyciągnięcie do Polski zagranicznych inwestorów - to najważniejsze wyzwania, jakie stać będą przed rządem nowej kadencji. Czy o polską gospodarkę dbać będzie podobnie jak dotychczas minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński? - To czy zostanę ministrem, zależeć będzie od szefa nowego rządu - mów w rozmowie z portalem WNP.PL