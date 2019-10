Jerzy Kwieciński o projekcie likwidacji OFE: Jesteśmy absolutnie na finiszu

W ramach prac rządowych jesteśmy absolutnie na finiszu jeżeli chodzi o projekt ustawy o likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) - zapewnia Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju. Jak dodaje, to kiedy projekt zostanie przyjęty będzie zależało już od nowego rządu.

Przewiduje się, że za przekształcenie OFE w IKE, towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą musiały wnieść opłatę w wysokości 15 proc. zgromadzonych wkładów. Opłata - jak wynika z projektu - ma być wnoszona w dwóch transzach po 7,5 proc.: pierwsza w 2020, natomiast druga - 2021 roku. Pieniądze te zasilą Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.Czytaj też: Likwidacja OFE. Co to oznacza dla Polaków, a co dla rządu Zlikwidowany, zgodnie z projektem, ma być mechanizm tzw. suwaka, który powodował przesuwanie środków z OFE do ZUS z kont osób, które zbliżały się do wieku emerytalnego.Projekt określa też podział portfela inwestycyjnego specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. Ma on się składać w minimum 70 proc. z aktywów denominowanych w walucie krajowej i maksymalnie 30 proc. w walutach obcych. Dla zabezpieczenia przed gwałtownym odpływem kapitału z giełdy planowany jest zmniejszający się minimalny limit zaangażowania w akcje do 67,5 proc. w 2029 r.Zgodnie z założeniami projektu ustawy, portfel osoby, która ma 5 lat do emerytury, będzie docelowo składał się w 70 proc. z instrumentów bezpiecznych, obligacji państwowych i korporacyjnych czy bonów skarbowych.