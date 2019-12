Jerzy Kwieciński: Zostaliśmy przez Unię niesprawiedliwie potraktowani

Zostaliśmy w polityce spójności niesprawiedliwie – jako region – potraktowani, gdyż projektuje się, by fundusze uszczuplić tu o 10 proc. A w propozycji Komisji Europejskiej środki już konkretnie dla Polski ograniczono nieproporcjonalnie, bo aż o 23 proc.! – oburza się Jerzy Kwieciński, były minister rozwoju inwestycji i rozwoju oraz finansów w rozmowie z WNP.PL z którym rozmawiamy o m.in. o nowym unijnym budżecie.

- W latach 2015-16, kiedy zaczynała się poważna rozmowa o nowej perspektywie finansowej, wśród krajów tzw. płatników netto forsowaną koncepcją była „nacjonalizacja” polityki spójności, skąd pochodzi obecnie 2/3 naszych transferów unijnych środków; czyli po prostu realizowanie jej z budżetów krajowych.- Dokładnie tak! Największa w tej perspektywie budżetowej pozycja wydatkowa, odpowiadająca za więcej niż 1/3 środków Unii, miała zniknąć.Ta redukcyjna propozycja padła poza tym w gorączkowej sytuacji, gdy wiele krajów miało problemy z zamykaniem poprzedniej perspektywy budżetowej (my na przykład – wskutek zaniedbań rządu PO/PSL - musieliśmy wydać w półtora miesiąca 40 mld zł, w tym ponad 30 mld z UE). A nowa perspektywa była w powijakach, także w Polsce.Udało się to niebezpieczeństwo zażegnać, uwypuklić istotność polityki spójności nie jako „redystrybucyjnej polityki dla biedniejszych”, ale jako rozwojowego fundamentu w kontekście całej UE.W tej chwili nikt poważny jej nie kontestuje. Także dlatego, że mieliśmy – jako centralna Europa - mocne oparcie w namacalnych efektach inwestowania pieniędzy z Brukseli i w statystykach: wtedy wzrost gospodarczy w naszym regionie był 1,5-2 razy szybszy niż w krajach „starej Unii” (w tej chwili jest nawet 3-4 razy większy).- Zostaliśmy w polityce spójności niesprawiedliwie – jako region – potraktowani, gdyż projektuje się, by fundusze uszczuplić tu o 10 proc.Fakt, to mniej więcej proporcjonalnie odpowiada ograniczeniu budżetu UE o pieniądze, które wpłacała Wielka Brytania. Stoimy jednak na stanowisku, żeby tę lukę wszystkie kraje UE – poprzez przyrost składek członkowskich – wyrównały.To ważne - tym bardziej, że środki już konkretnie dla Polski ograniczono nieproporcjonalnie, bo aż o 23 proc.! Podobne niekorzystne propozycje złożyła Komisja Europejska także w stosunku do innych krajów naszego regionu.To prawda, że się bogacimy i że z tego tytułu środków będzie trochę mniej, ale sporo argumentów stoi za tym, by nowych instrumentów i przedsięwzięć nie finansować kosztem PS.- Lekko pan prowokuje… Ale już serio: nowe, ważne priorytety dla Unii popieramy i nie chcemy się od nich izolować. To m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, o czym my szczególnie powinniśmy pamiętać, gdy za naszą granicą tli się wojna… Owocuje to przyrostem wydatków – np. na nowy program Military Mobility, czyli wspieranie infrastruktury transportowej, potrzebnej do prowadzenia działań obronnych.A sprawy wewnętrzne? Więcej euro trafi na walkę z terroryzmem czy politykę imigracyjną. Doceniamy wagę tych problemów; proszę pamiętać, że Polska przyjmuje najwięcej imigrantów w UE, choć głównie z Ukrainy, a nie z północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu.Rozumiemy też konieczność hojniejszego finansowania innowacji - na razie w ramach Horyzontu 2020, a potem - mocno wzbogaconego w środki - Horyzontu Europa (niektórzy politycy chcieliby, by było to nawet nie 80 mld, ale nawet 100 mld euro!).Cały czas toczą się również poważne rozmowy na temat finansowania polityki klimatycznej. Podczas ostatniego spotkania Rady Europejskiej Polska uzyskała zwolnienie z zobowiązania UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej na 2050 r.Transformacja naszej gospodarki jest zaplanowana według polskiego scenariusza. Musi przebiegać zgodnie z warunkami ekonomicznymi, społecznymi oraz strukturą naszego przemysłu i energetyki we właściwym, rozsądnym tempie.Wspomniana transformacja we Wspólnocie będzie wspierana przez UE. W najbliższych latach ma to być 100 mld euro w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji i bilion euro na inwestycje z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.Prace nad konkretnymi instrumentami wsparcia tak naprawdę teraz się zaczynają - na fundamencie konkluzji, które wynegocjowaliśmy, przewidujących właśnie podane kwoty, zaczynamy prace nad konkretnymi mechanizmami finansowymi i inwestycyjnymi.- Tu, faktycznie, mamy rozmaite doświadczenia. W pozyskiwaniu pieniędzy z Horyzontu 2020, którego domeną są badania naukowe i innowacje, latami szło nam, czego nie ukrywałem, niespecjalnie dobrze.Cieszę się, że ostatnio widać tu postęp. Zmiana otoczenia prawnego, stworzenie systemu ustawowych regulacji, fiskalnych i administracyjnych zachęt do wcielania w życie innowacji, przynosi rezultaty – o czym wspominał ostatnio wicepremier Jarosław Gowin.Z funduszami zarządzanymi centralnie mamy też jednak i dobre doświadczenia. Z instrumentu Łącząc Europę – największego narzędzia w polityce transportowej – korzystamy bardzo obficie. Wykorzystaliśmy więcej niż 100 proc. pierwotnych możliwości (bo sięgnęliśmy też po środki, których inne kraje nie spożytkowały).A Plan Junckera? To dziś poważne źródło inwestycji w naszym kraju. Jeśli teraz inwestycje w ramach polityki spójności z dofinansowaniem unijnym sięgają ok. 440 mld zł, to przedsięwzięcia, o które „walczymy” z projektami innych kandydatów, z pozytywnymi już decyzjami po stronie unijnej, sięgają ok. 70 mld zł. W sumie tylko te dwa obszary dają nam inwestycje na ok 0,5 bln zł!Dodam, że to wcale nie jest takie proste - np. nasi sąsiedzi mają poważne problemy z pozyskiwaniem funduszy z Planu Junckera.- Realizowany plan był taki, że nasz resort najpierw rozwoju, potem inwestycji i rozwoju, a teraz funduszy i polityki regionalnej pełni funkcję koordynacyjną. Nie mam zamiaru odbierać chleba ani zasług moim kolegom-ministrom.Co nie znaczy, że byłem bierny. Kiedy na przykład pojawiły się problemy z realizacją inwestycji drogowych czy kolejowych, nie trzymałem się z dala, wskazując: przepraszam, to domena i kłopot kolegi! Niech się martwi… I proszę zauważyć, dzisiaj te inwestycje mamy z ministrem Andrzejem Adamczykiem pod kontrolą Zawsze także chwaliłem też choćby współpracę z ministrami Jadwigą Emilewicz czy Elżbietą Rafalską, a potem z min. Bożeną Borys-Szopą.Realizacja naszego planu rozwojowego to realnie wysiłek całego rządu - w obszarze przemysłu, inwestycji, działań prospołecznych, w legislacji... Efekt? Taki, że nigdy nie mieliśmy (są na to badania) takiego poziomu zadowolenia społeczeństwa z kierunku przemian, optymizmu co do przyszłości, tak dobrej oceny własnej sytuacji materialnej.- Brakuje ich. Premier Mateusz Morawiecki mocno apeluje o taki właśnie konsensus. Nie powiem nic nowego: wydaje mi się, że problem powstał we wcześniejszych kadencjach rządowych, kiedy PO zaczęła totalnie ignorować opozycję, zwłaszcza PiS, nie dopuszczając do żadnej dyskusji, szczególnie w parlamencie.A za naszej kadencji cała opozycja prezentowała się sama jako totalna, negując praktycznie wszystko, co proponowała Zjednoczona Prawica. Co więcej, występowała wspólnie w wyborach samorządowych czy europejskich…- Tego nie neguję. Ale proszę spojrzeć na wypowiedzi premiera Kaczyńskiego czy premiera Morawieckiego, gdzie jest wyraźnie wyciągnięta ręka… Bardzo bym chciał, by do rozmowy o współpracy, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, doszło.- W pierwszej części rządów Zjednoczonej Prawicy szefem ministerstwa, w ogóle głosem i twarzą – nazwijmy to - pionu gospodarczego rządu był wicepremier Mateusz Morawiecki. To jednak prawda, że w dużej mierze de facto operacyjnie zarządzałem wieloma procesami – mówię tu o SOR-ze, pieniądzach unijnych, komitecie koordynacyjnym ds. polityki rozwoju, radzie wykonawczej ds. projektów strategicznych czy zespole ds. funduszy europejskich.Nie zawsze było słodko, czasem ostro się spieraliśmy… Nie jestem osobą, która te nasze gorące dyskusje miałaby wyciągać na zewnątrz. Mam wrażenie, że gdyby toczyły się też na łamach czy ekranie, wszyscy byśmy się usztywnili i wypracowanie rozwiązań byłoby o wiele trudniejsze.Z przekonaniem uważam się za rodzaj technokraty, eksperta czy menedżera, ale ze środowiskiem PiS słusznie jestem utożsamiany. Zawsze z nim współpracowałem – i ponad 10 lat temu, kiedy byłem w rządzie z Grażyną Gęsicką, i teraz; nie przypadkiem brałem przecież aktywny udział w przygotowaniu ówczesnego i obecnego programu gospodarczego tej partii.Ale, podkreślę to, opowiadam się za współpracą z innymi środowiskami politycznymi w dziedzinach kluczowych dla państwa i społeczeństwa. Takim obszarem jest np. polityka zagraniczna czy starania o jak najlepszy kształt budżetu unijnego. Mierzi mnie, kiedy niektóre osoby za granicą krytykują swój kraj i wykorzystują to do wewnętrznych krajowych potyczek partyjnych.Po prostu też nie jestem gwiazdą mediów, nigdy nie miałem takich aspiracji. Może nie mam też takich zdolności, by być politycznym zagończykiem… Ale mediów i kontaktów z dziennikarzami nie unikałem, bo rozumiem, jak ważne jest przekazywanie do społeczeństwa zamierzeń i efektów pracy rządu.