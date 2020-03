Jerzy Starak kupuje respiratory, Unimot - testy na COVID-19

Jerzy Starak, wraz z należącą do niego grupą Polpharma, największym polskim producentem leków, stawiają na systemową pomoc dla polskiej służby zdrowia - by efektywnie wesprzeć walkę z koronawirusem, sfinansowali zakup i przekażą służbom medycznym 100 respiratorów. Unimot kupuje natomiast testy do wykrywania COVID-19.

Jerzy Starak, właściciel Polpharmy kupił 100 respiratorów dla polskiej służby zdrowia. Aparaty mają trafić do Polski w kwietniu.

Walkę z epidemią wspierają też inne spółki biznesmena - m.in. restauracja Belvedere dostarcza posiłki dla lekarzy.

Do walki z epidemią włączył się też Unimot, który kupił w Chinach 100 tys. testów na koronawirusa. Mają dotrzeć do Polski na początku kwietnia.