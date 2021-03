Jesienią kolejny dalekodystansowy czarter z Katowice Airport

Od 3 listopada br. biuro Itaka uruchomi z lotniska Katowice kolejne dalekodystansowe bezpośrednie połączenie czarterowe: na Malediwy. Obecnie z tego portu lotniczego można też polecieć z biurami podróży m.in. do Meksyku i na Dominikanę.

Jak poinformował we wtorek Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport, biuro Itaka rozpoczęło już sprzedaż wakacji na Malediwach z wylotem z pyrzowickiego lotniska. Pierwszy rejs na tym kierunku odbędzie się 3 listopada br, a trasa obsługiwana będzie raz w tygodniu, do początku kwietnia 2022 roku.

Połączenie będzie realizowane należącym do PLL LOT Boeingiem 787-9 Dreamliner. Jest to największy szerokokadłubowy statek powietrzny we flocie narodowego przewoźnika. Samolot ma 294 fotele - 249 w klasie ekonomicznej, 21 w klasie premium i 24 w klasie business.

W sezonie zimowym 2021/22 Itaka oferuje z wylotem z Pyrzowic także wakacje na Punta Cana w Dominikanie. Pierwszy rejs dla Itaki na tym kierunku zaplanowano na 30 października br. Trasa obsługiwana będzie raz w tygodniu, do początku kwietnia 2022 roku, szerokokadłubowym Boeingiem 787-9 PLL LOT.

Od końca lutego z lotniska Katowice wykonywane są m.in. dalekodystansowe loty do Cancun w Meksyku i Puerto Plata na Dominikanie na zlecenie Rainbow Tours, a od początku marca - rejsy do Punta Cana na Dominikanie dla biura TUI. Połączenia te realizowane są LOT-owskim Dreamlinerem.

Są to też pierwsze dalekodystansowe połączenia wykonywane samolotem szerokokadłubowym z tego portu od wiosny 2019 r., kiedy z połączenia na Dominikanę wycofała się firma TUI (było to pierwsze w historii czarterowe połączenie dalekodystansowe z polskich lotnisk regionalnych).

W poprzednich latach biura podróży oferowały też z Katowic loty m.in. do Gambii, na Wyspy Zielonego Przylądka, do Omanu czy na Zanzibar (mniejszymi samolotami; na dalszych z tych dystansów z międzylądowaniami). Wizz Air oferował regularne loty do Dubaju.

W środę cytowany przez Adamczyka wiceszef Itaki Piotr Heniczny zaznaczył, że Malediwy będą pierwszym, planowanym kierunkiem tego biura z Katowic, obsługiwanym samolotem szerokokadłubowym. "Wierzymy, że zima 21/22 będzie powrotem do normalności, a kierunki egzotyczne będą przyciągać coraz więcej klientów" - podkreślił Heniczny.

Również cytowany szef zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik ocenił, że silna pozycja tego portu na rynku przewozów wakacyjnych to w znacznej mierze efekt jego dobrej, konsekwentnej i wieloletniej współpracy z Itaką.

"Ten touroperator przyzwyczaił nas, że chętnie otwiera z pyrzowickiego lotniska nowe trasy czarterowe. Tym razem są to Malediwy, bezpośredni dalekodystansowy kierunek, który pierwszy raz w historii Itaka oferować będzie z Pyrzowic na Dreamlinerze i który nigdy wcześnie nie był dostępny z bezpośrednim wylotem z polskiego lotniska regionalnego" - wskazał Tomasik.

Nawiązał też tegorocznego, dynamicznego rozwoju bezpośrednich dalekodystansowych połączeń wakacyjnych z Katowic - mimo pandemii i trwającego kryzysu. Rainbow Tours pierwszy lot z Pyrzowic do Cancun wykonał 25 lutego br., do Puerto Plata - w sobotę 27 lutego br. TUI uruchomił loty do Punta Cana 3 marca. Połączenia te wykonywane są raz w tygodniu.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ostatecznie, ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 r. obsłużono tam 1,44 mln pasażerów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl