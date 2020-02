Jeśli nie odwrócimy trendu, nigdy nie dogonimy Zachodu

By skutecznie gonić Zachód, potrzebujemy wzrostu PKB rzędu 4 proc. Będzie o to bardzo ciężko bez znacząco wyższego – niż obserwujemy w ostatnich latach – poziomu inwestycji prywatnych. O tym, jak skutecznie stymulować inwestycje prywatne, będziemy dyskutować w trakcie sesji tematycznej „Invest” podczas EEC Trends w Warszawie, 25 lutego.

Innowacje, głupcze

- Ten wzrost może się okazać za niski dla finansowania ambitnych programów społecznych i innych ewentualnych wzrostów w wydatkach publicznych. Niższy wzrost PKB doprowadzi do napięć w budżecie, którego większość wydatków to wydatki sztywne pozbawione pola manewru w przypadku spadku wpływów budżetowych i w konsekwencji doprowadzi do konieczności zwiększania zadłużenia, aby te wydatki sfinansować – podkreśla Piotr Dubno i dodaje, że to z kolei, z jednej strony podniesie koszt długu, obciążając nie tylko finanse publiczne, ale też przedsiębiorstwa przez tzw. „efekt wypychania”.Czytaj też: Prezes Deutsche Bank: kredyty frankowe mogły być genialnym rozwiązaniem - W dalszej kolejności taki scenariusz zmniejszy atrakcyjność Polski w oczach inwestorów zagranicznych, co może prowadzić do dalszego obniżenia inwestycji sektora prywatnego – zaznacza analityk finansowy i szef Excelsior Capital.Prognozy w tym zakresie nie są optymistyczne. W 2020 roku polscy przedsiębiorcy nie zaczną masowo inwestować. Hamować ich będzie m.in. niepewność otoczenia prawnego i instytucjonalnego, wyhamowanie popytu, w połączeniu z niepewnością u naszych głównych partnerów handlowych.Zgodnie z rekomendacjami Konfederacji Lewiatan, by pobudzić prywatne inwestycje, trzeba popracować nad stabilnym prawem, poprawą jego jakości, przyspieszeniem spraw sądowych, zwiększeniem mobilności pracowników czy zmianami w podatkach.Szansą na pobudzenie inwestycji krajowych przedsiębiorstw jest konieczność transformacji związanej z budową Przemysłu 4.0.7 na 10 producentów z Polski zna koncepcję Czwartej Rewolucji Przemysłowej, wdrożyło lub planuje wprowadzić u siebie technologie wchodzące w jej skład. Niemal połowa spółek produkcyjnych w nad Wisłą ma zamiar zwiększyć nakłady na rozwój systemów informatycznych. Sześciu na 10 z nich zadeklarowało, że inwestycje te mają na celu zwiększenie produktywności.Z badań wynika ponadto, że największą przeszkodą, której obawiają się firmy w kontekście wyzwań związanych z Industry 4.0, jest opór przed zmianami wewnątrz organizacji. Na barierę tę wskazuje ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców. Drugim wielkim hamulcem we wdrażaniu nowych technologii jest brak wystarczających środków finansowych.Rozwiązania będące częścią Przemysłu 4.0 słono kosztują, ale inwestycje w nie są zwyczajnie koniecznością. Duże nakłady inwestycyjne mogą być problemem w kontekście obserwowanej już korekty PKB, jednak musimy być świadomi, że ich odkładanie niesie ze sobą zagrożenie, że liderów światowej gospodarki nie dogonimy w dającej się przewidzieć przyszłości.