Jeśli nie odwrócimy trendu, wzrost gospodarczy Polski może wyhamować

W Polsce od wielu lat obserwujemy niski poziom inwestycji prywatnych. Co więcej, prognozy co do możliwości odwrócenia tego trendu w najbliższych latach nie są optymistyczne. O warunkach pobudzenia inwestycji prywatnych będziemy rozmawiać w trakcie sesji tematycznej „Invest” podczas EEC Trends w Warszawie 25 lutego.

Utrzymujący się niski poziom inwestycji prywatnych może zagrozić wzrostowi gospodarczemu.

Największą barierą w inwestycjach krajowych przedsiębiorstw w nowoczesne technologie są wewnętrzny opór w organizacji oraz brak środków finansowych.

Przejście do Przemysłu 4.0