Jeśli nowy podatek obejmie wszystkie duże firmy, będzie to skandal

Pomysł, jeśli jest prawdziwy, aby podatek od nadmiarowych zysków zapłaciły wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 osób jest skandaliczny i trzeba mieć nadzieję, że tylko na zapowiedziach się skończy - komentują ekonomiści.

Podatek od nadmiarowych zysków miałyby zapłacić wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 osób - podała w poniedziałek "Rzeczpospolita", powołując się na dokumenty, do których dotarła. Wedle tych nieoficjalnych informacji 50-proc. podatek miałby objąć nie tylko spółki Skarbu Państwa, nie tylko spółki energetyczne i banki, ale po prostu wszystkie firmy - włącznie z prywatnymi - zatrudniające powyżej 250 osób.

Podatek od nadmiarowych zysków w sektorze prywatnym zamorduje gospodarkę

- Nie chce mi się w to wierzyć, jest to tak skrajnie głupia propozycja. Mam nadzieję, że w tej formie to nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o potencjalną implementację. Powiem wprost, jeżeli chcą zamordować polska gospodarkę i w takiej skali opodatkować zyski sektora prywatnego tylko dlatego, że są wysokie, to brakuje słów, aby wyrazić oburzenie - mówi WNP.PL Piotr Kuczyński.

Rząd ma zamiar ściągnąć z biznesu 13,5 mld złotych i dzięki tym środkom sfinansować wypłatę rekompensat za wysokie ceny energii dla samorządów i odbiorców chronionych. Co istotne, danina powinna dotyczyć tych dużych przedsiębiorców, którzy zwiększają zyski poprzez nadmiarowe podniesienie marż.

Kuczyński wskazuje, że o ile dodatkowe opodatkowanie firm energetycznych generujących olbrzymie zyski w obecnych realiach jest zasadne, o tyle podatek od zysków firm prywatnych działających poza sektorem energii, ropy i węgla jest skandalem.

- Być może temat został teraz rzucony w tak skrajnej formie, żeby był szeroko komentowany, a potem władza wprowadzi luźniejszą opcję, jako, powiedzmy, mniejszy wymiar kary. Bo o ile dodatkowe opodatkowanie firm energetycznych ma sens, o tyle 50-proc. podatek od zysków firm prywatnych działających poza sektorem energii, ropy i węgla jest skandalem i poważnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki - komentuje analityk.

Nieprzemyślany pomysł powodujący spadek oszczędności i wzrost bezrobocia

Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju podkreśla, że jest to skrajnie nieprzemyślany pomysł, który mocno uderzy w sektor prywatny.

- Takie rozwiązanie, jeżeli się sprawdzi, uderzy w firmy, spowoduje to zwolnienia, a jakikolwiek kapitał będzie omijał nasz rynek szerokim łukiem. Oznaczać to też będzie spadek realnych oszczędności, wystarczy spojrzeć jak zareagowała giełda czy obligacje. Takie pomysły rujnują polską gospodarkę, kawałek po kawałku - komentuje Sławomir Dudek.

