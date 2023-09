Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na wrześniowym posiedzeniu podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych – poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Stopa referencyjna spadła do poziomu 6 proc.

Po tej decyzji stopy znajdują się na następujących poziomach:

stopa referencyjna 6,00 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,50 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,50 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 6,05 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,10 proc. w skali rocznej.

Przed wrześniową decyzją Rady Polityki Pieniężnej (RPP) eksperci spodziewali się obniżki. Przyczyniły się do tego istotnie liczne zapowiedzi ze strony członków RPP, w tym jej przewodniczącego Adama Glapińskiego. Ekonomiści zastanawiali się jednak nad tym, czy będzie obniżka o 25 punktów bazowych, czy Rada powstrzyma się od zmiany wysokości stóp. Obniżki aż o 75 punktów bazowych prawie nikt się nie przewidział.

Stopy procentowe NBP - inflacja w sierpniu jeszcze nie jednocyfrowa

Na konferencji po lipcowej decyzji RPP sam Glapiński zapowiedział, że we wrześniu będzie obniżka, jeśli inflacja spadnie poniżej granicy 10 proc. rok do roku. Prezes NBP ogłosił wtedy również oficjalne zakończenie cyklu podwyżek. – Następnym ewentualnym krokiem jest obniżka stóp procentowych – powiedział.

W sierpniu nie było posiedzenia decyzyjnego RPP, a wrześniowe wstępnie miało być przełożone. Ostatecznie rozpoczęło się zgodnie z pierwotnym terminem, we wtorek 5 września.

Od czasu posiedzenia lipcowego poznaliśmy kolejne wskaźniki inflacji. Ostatni, sierpniowy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nie jest jednocyfrowy, bo według szybkiego szacunku wyniósł 10,1 proc. W stosunku do sierpnia 2022 r. najbardziej wzrosły ceny energii i żywności. Potaniały natomiast paliwa.

Rynek spodziewa się dwóch obniżek stóp procentowych do końca 2023 roku

Mimo to rynek przed wrześniowym posiedzeniem RPP wariant obniżki stóp uznał za zdecydowanie najbardziej prawdopodobny – jak nie we wrześniu, to stopy miałyby spaść najpóźniej w październiku. Kluczowe – wedle spojrzenia krytyków działalności prezesa NBP – ma być to, aby obniżka odbyła się przed wyborami parlamentarnymi.

Jak stwierdził w komentarzu dla WNP.PL analityk Domu Inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński, obniżka stóp w obecnej sytuacji "nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia".

Po pierwsze, dlatego że stąpamy po czymś w rodzaju ruchomych piasków - nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, jak będzie wyglądała sytuacja w gospodarce za 2-3 kwartały, jak wpłynie na inflację podniesienie płacy minimalnej, jaki faktyczny skutek wywoła wygaszenie części tarcz antyinflacyjnych już na początku 2024 roku - powiedział Kuczyński.

Z kolei Michał Dybuła, główny ekonomista banku BNP Paribas, wskazał, że najprawdopodobniejszym scenariuszem na koniec 2023 roku jest stopa referencyjna na poziomie 6,25 proc., czyli że będziemy mieć na jesieni nie jedną, a dwie następujące po sobie obniżki. – Krótkoterminowo kierunek dla stóp procentowych wydaje się oczywisty, rynek oczekuje obniżek – stwierdził przed posiedzeniem RPP Dybuła.

RPP podwyższała stopy procentowe w cyklu podwyżek rozpoczętym w październiku 2021 roku, by walczyć z rekordową inflacją. Ostatniej zmiany stóp procentowych dokonano we wrześniu 2022 roku, kiedy główna stopa procentowa polskiego banku centralnego została podniesiona do 6,75 proc.

