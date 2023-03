Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. Jastrzębie przegrywają

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych - poinformował w środę Narodowy Bank Polski. To szósta z rzędu decyzja tego typu.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian.

To szósty miesiąc z rzędu bez decyzji o zmianie stóp procentowych.

Zdaniem ekspertów, mimo że cały czas da się słyszeć jastrzębie głosy z Rady (prof. Joanna Tyrowicz), wydaje się, że RPP raczej myśli już o tym, kiedy zacząć obniżać stopy.

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o utrzymaniu stóp procentowych w Polsce.

Na poprzednim posiedzeniu zakończonym 8 lutego br. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., a stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli utrzymała poziom 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

W 2023 r. roczna inflacja prawdopodobnie między 10,2-13,5 proc.

W komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) poinformowano, że Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. "Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 28 lutego 2023 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 - 13,5 proc. w 2023 r. (wobec 11,1 - 15,3 proc. w projekcji z listopada 2022 r.), 3,9 - 7,5 proc. w 2024 r. (wobec 4,1 - 7,6 proc.) oraz 2,0 - 5,0 proc. w 2025 r. (wobec 2,1 - 4,9 proc.).

Dodano, że zgodnie z projekcją, roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1 - 1,8 proc. w 2023 r. (wobec -0,3 - 1,6 proc. w projekcji z listopada 2022 r.). W 2024 r. ma być to 1,1 - 3,1 proc. (wobec 1,0 - 3,1 proc.), a w 2025 r. 2,0 - 4,3 proc. (wobec 1,8 - 4,4 proc.). "(...) Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo" - zaznaczono. Taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB - podkreślono. W komunikacie zwrócono uwagę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Wciąż słychać jastrzębie głosy w Radzie, ale spodziewać się można raczej obniżek stóp

Większość analityków przewiduje, iż tak długa pauza oznacza zakończenie cyklu, a kolejnym ruchem będzie obniżka stóp - wskazał Sebastian Sajnóg z PIE w środowym komentarzu. "Taka decyzja prognozowana jest na koniec bieżącego roku. Ryzykiem dla takiego scenariusza jest wzrost ceny energii i pozostałych surowców" - stwierdził.

Sajnóg podkreślił, że dotychczasowe decyzje RPP zamroziły rynek kredytów hipotecznych. Zarówno liczba składanych wniosków jak i kwoty udzielanych kredytów są znacznie niższe niż w latach ubiegłych. Analityk, cytując dane Biura Informacji Kredytowej przypomniał, że w lutym liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 6,2 tys. sztuk i była o 63,1 proc. mniejsza niż przed rokiem. "Znaczne ograniczenie popytu doprowadziło do spowolnienia w budownictwie, GUS wskazuje, że w styczniu liczba pozwoleń na budowę spadła o 32,5 proc." - zauważył.

Dalsze decyzje RPP uzależnia od napływających danych oraz skutków dotychczasowego wzrostu stóp - zwrócił uwagę Sebastiana Sajnóg z PIE i dodał, że w komunikacie Rada zaprezentowała główne wyniki marcowej projekcji NBP. "Najnowsze prognozy sugerują, że spadek inflacji będzie szybszy niż analitycy zakładali w listopadzie. W 2023 r. roczna inflacja wyniesie 11,7 (wcześniej 13,2 proc.)" - stwierdził.

Jak ocenia ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, taka decyzja nie jest zaskoczneie, a posiedzenie RPP zakończyło się - zgodnie z przewidywaniami bez "fajerwerków".

- Mimo, że cały czas da się słyszeć jastrzębie głosy z Rady (prof. Joanna Tyrowicz), wydaje się, że RPP raczej myśli już o tym, kiedy zacząć obniżać stopy, a scenariusz podwyżki mimo, że oficjalnie nie zakończony jest już raczej w niebycie" - wskazał.

Według ekonomisty, kolejne posiedzenia RPP zapewne też obędą się bez większych niespodzianek. "Nasza gospodarka wyraźnie zwalnia, rynek pracy nadal silny, ceny surowców na świecie wracają do poziomów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, najważniejszy czynnik, czyli inflacja zapewne w marcu, kwietniu będzie wyraźnie niższa. "Choć będzie to wynikało głównie z tego, że rok temu zaczął się inflacyjny rollercoaster" - ocenił ekspert.

