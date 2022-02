Jest już program Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022

Trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, prezentacje i spotkania w gronie przedstawicieli europejskich rządów, przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki oraz młodych aktywistów – XIV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w terminie 25-27 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Po raz pierwszy wydarzeniu towarzyszyć będzie Europejskie Forum Młodych Liderów. Rejestracja dla uczestników rozpocznie się w marcu.

Rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy

- W ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego z sukcesem realizowaliśmy projekt EEC Liderzy Przyszłości, który kierowany był do uczniów i studentów. W wykładach otwartych udział brało ponad 2000 studentów i młodych absolwentów. Współorganizatorami wydarzenia były uczelnie: Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wyjątkowa sytuacja spowodowana pandemią wymusiła zawieszenie realizacji projektu. W 2022 roku, przy udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zaplanowaliśmy powrót do aktywności skierowanych do młodych osób - dodaje Wojciech Kuśpik.W kwietniu już po raz siódmy na scenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego staną twórcy i liderzy najciekawszych polskich i europejskich start-upów. Zwycięzcy Start-up Challenge mogą liczyć na obecność w mediach, wejście do świata wielkiego biznesu i pozyskanie wsparcia na rozwój firmy. Od pierwszej edycji w 2016 roku do konkursu Start-up Challenge zgłosiło się ponad 1200 projektów z całego świata. Wśród dotychczasowych laureatów są firmy działające z sukcesem w wielu sektorach gospodarki. Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu trwają do 28 lutego 2022 roku.W ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się kolejne edycje konkursów Top Inwestycje Komunalne, Inwestor Bez Granic, kontynuowny jest również Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych.Wydarzenie odbędzie się zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Zgodnie z przyjętą przez organizatora polityką i „Zasadami bezpieczeństwa”, w 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego stacjonarny udział będą mogły wziąć uczestnicy, którzy spełniają jeden z trzech niżej wymienionych warunków: zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid, UCC) w postaci elektronicznej lub papierowej, lub zaświadczenia uznawanego za równoważne z UCC (wydanego przez państwo trzecie - spoza Unii Europejskiej); posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy; posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 (dotyczy każdego dnia wydarzenia, test ważny jest max. 48h od chwili jego wykonania).Rejestracja umożliwiająca udział w XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym (25-27 kwietnia 2022 roku) rozpocznie się w marcu na stronie internetowej wydarzenia.Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu.Podczas ubiegłorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego zarejestrowało się blisko 9 tys. uczestników, w tym 5,7 tys. biorących udział stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Kongresowe debaty zostały odtworzone w czasie rzeczywistym 290 tys. razy.Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.