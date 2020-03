Jest kolejny pakiet antykryzysowy dla firm od resortu funduszy i polityki regionalnej

Finansowanie z funduszy UE kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów to część propozycji, które znalazły się w nowym pakiecie antykryzysowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pakiet ma pomóc osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty unijne - wskazał we wtorek resort.

Chodzi, jak czytamy w przesłanym we wtorek komunikacie, o antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

"Skupiamy się na tak zwanych miękkich projektach. To one są szczególnie narażone na utrudnienia związane z pandemią koronawirusa" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Przypomniała, że to kolejny pakiet propozycji - w piątek przedstawiono rekomendacje dot. wszystkich inwestycji unijnych.

Pismo z rekomendacjami minister Jarosińskiej-Jedynak, jak podał resort, zostało skierowane do instytucji, które czuwają nad wdrażaniem projektów finansowanych i decydują o sposobie ich rozliczania. Otrzymali je, jak czytamy, m.in. ministrowie, marszałkowie województw, wojewódzkie urzędy pracy czy PARP.

Resort funduszy i polityki regionalnej proponuje m.in. możliwość: finansowania z funduszy UE kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji - jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań, na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd zamknął granice.

Wśród propozycji jest też możliwość finansowania z funduszy unijnych kosztów działania placówek, które powstały ze wsparciem UE np. przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom.

Resort rekomenduje też wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów, zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie czy czasowe zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy.

Proponuje ponadto, jak czytamy, "uznawanie oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych" - mogą dotyczyć np. opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny.

"Działania wskazane w piśmie nie są lekarstwem, które aplikujemy wszystkim bez wyjątku. To precyzyjnie celowana terapia, którą można zastosować po analizie każdego przypadku" - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.