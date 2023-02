Jest komplet pozwoleń na budowę farmy fotowoltaicznej Mitra o mocy 65 MW

Energa Green Development, spółka z Grupy Orlen, uzyskała komplet pozwoleń na budowę 65 MW mocy w ramach realizacji pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej Mitra w miejscowości Przykona (Wielkopolskie). Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę tego roku - podał w poniedziałek PKN Orlen.

Według koncernu, farma Mitra "jest obecnie największym realizowanym przez Energę z Grupy Orlen projektem fotowoltaicznym" - aktualnie trwa postępowanie, które wyłoni wykonawcę obiektu.

Jak ogłosił w poniedziałek PKN Orlen, spółka Energa Green Development z Grupy Orlen "uzyskała komplet pozwoleń na budowę 65 MW mocy w ramach realizacji pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej Mitra". "Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę tego roku" - zapowiedział koncern.

Farma Mitra powstanie w miejscowości Przykona, w powiecie tureckim, w woj. wielkopolskim na zrekultywowanych gruntach po odkrywce węgla brunatnego kopalni Adamów. "Według szacunków farma będzie w stanie w ciągu roku wyprodukować energię, która jest w stanie zasilić ponad 30 tys. gospodarstw domowych" - podkreślił PKN Orlen.

Farma Mitra zlokalizowana będzie w pobliżu powstającej w ramach Grupy Orlen elektrowni fotowoltaicznej Gryf o mocy do 26 MW, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Przykona o mocy ok. 31 MW, uruchomionej w 2020 r. Jak ocenił koncern - "łącznie powstające i działające już w tej lokalizacji moce odnawiane Grupy Orlen będą w stanie zasilić czystą energią blisko 70 tys. gospodarstw domowych".

"Konsekwentnie rozwijamy nowoczesną energetykę opartą o odnawialne źródła energii, wspierane niskoemisyjnymi źródłami gazowymi i technologią małych reaktorów jądrowych. Już dzisiaj należymy do największych wytwórców energii w kraju, a ponad połowa naszej produkcji pochodzi właśnie ze źródeł nisko i zeroemisyjnych" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Obajtek zapewnił jednocześnie, że Grupa Orlen będzie dalej inwestowała w nowoczesną energetykę, gdyż pozwala to "realnie uniezależniać się od paliw kopalnych i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski".

"Farma fotowoltaiczna Mitra to trzecia duża inwestycja fotowoltaiczna Energi po włączeniu gdańskiej grupy w struktury koncernu Orlen. Wchodzimy w kolejny etap tej inwestycji i spodziewamy się, że po zawarciu kontraktu z wykonawcą budowa jej pierwszego etapu zajmie nieco ponad rok" - zaznaczył Obajtek.

Prezes zarządu Energa Green Development Szymon Wojnicki zwrócił uwagę, że farma Mitra to jak dotąd największa farma fotowoltaiczna realizowana przez Energę, przy czym inwestycja ta to tylko niewielka część szeroko zakrojonego planu realizowanego w ramach strategii Grupy Orlen.

"W portfelu posiadamy obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej sięgającej 500 MW. Na etapie inicjowania są kolejne przedsięwzięcia. Dzięki temu wymiernie zwiększymy nie tylko potencjał mocowy odnawialnych źródeł energii w Grupie Orlen, ale również wzmocnimy swój udział w transformacji krajowego systemu generacji energii elektrycznej" - oświadczył Wojnicki.

Na początku lutego spółka Energa Logistyka ogłosiła zapytanie ofertowe na budowę elektrowni fotowoltaicznej Mitra o mocy zainstalowanej 65 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jak podano wówczas w ogłoszeniu, oferty można składać do 7 marca. Spółka prowadząca postępowanie zaznaczyła przy tym, iż zamawiającym jest spółka Energa Green Development.

PKN Orlen wyjaśnił w poniedziałek, że oprócz budowy samej farmy Mitra, wybrana w postepowaniu firma będzie odpowiedzialna również za wykonanie infrastruktury wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej: Głównego Punktu Odbioru GPO Psary oraz połączenie go linią kablową o długości 11 km ze stacją Głównego Punktu Zasilania GPZ Żuki.

Według koncernu, wykonawca będzie też odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji oraz przekazanie jej do eksploatacji; ponadto przez dwa lata od zakończenia inwestycji wybrana firma będzie świadczyła usługę serwisową.

Jak zapowiedział PKN Orlen, jeszcze w tym roku Energa uruchomi w pełnym zakresie dwie inne farmy fotowoltaiczne - pierwszą z nich jest farma Gryf w woj. wielkopolskim o docelowej mocy zainstalowanej zwiększonej z 20 do ok. 26 MW, natomiast drugi projekt to powstająca farma Wielbark w woj. warmińsko-mazurskim o łącznej mocy 62 MW.

Koncern wyjaśnił jednocześnie, że w ramach farmy Gryf uruchomiono już 12 MW mocy, a pozostałe uruchomione zostaną w pierwszym półroczu tego roku, po zmodernizowaniu stacji Głównego Punktu Zasilania GPZ Wielbark.

