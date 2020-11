Jest nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi. Skuteczność 94,5 proc.

Kolejna firma ogłosiła sukces w pracach nad szczepionką przeciw koronawirusowi. Jak poinformowała Moderna, wstępne wyniki badań klinicznych wykazały jej skuteczność na poziomie 94,5 proc. Ta amerykańska firma nie stwierdziła też znaczących uwag dotyczących bezpieczeństwa środka.

Skuteczność szczepionki obliczono na podstawie potwierdzonych dotychczas infekcji koronawirusem wśród uczestników badań klinicznych. Wśród 30 tys. uczestników badań 95 uległo zakażeniu, z czego 90 z nich to osoby, które zamiast szczepionki otrzymały placebo.

Jak podała Moderna, 11 z infekcji były ciężkimi przypadkami, a wszystkie z nich dotyczyły grupy kontrolnej. 15 zakażonych osób to seniorzy.

Badanie nie wykazało znaczących skutków ubocznych szczepionki, z których większość była "łagodna lub umiarkowana". Najczęstszym efektem ubocznym po pierwszej dawce szczepionki był ból w miejscu wykonania zastrzyku (2,7 proc.), zaś po drugiej - zmęczenie (9,7 proc.), ból mięśni (8,9 proc.), ból stawów (5,2 proc.) i ból głowy (4,5 proc.). Jak podaje firma, objawy te "były generalnie krótkotrwałe".

Ostateczna ocena skuteczności może się jeszcze zmienić w miarę trwania badań i wykrywania kolejnych przypadków. Firma planuje złożyć wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do użytku w trybie nadzwyczajnym w USA w przeciągu tygodni, ale w pierwszej kolejności otrzymają je tylko osoby szczególnie narażone na infekcję. Według szacunków firmy, szeroka dystrybucja preparatu nastąpi najwcześniej na przełomie I i II kwartału 2021 roku.

Moderna jest drugą zachodnią firmą, która opublikowała wstępne wyniki trzeciej fazy badań klinicznych. Wcześniej zrobiły to firmy BioNTech i Pfizer, które oszacowały skuteczność wspólnej szczepionki na ponad 90 proc. Oba środki to szczepionki nowej generacji mRNA, będące pierwszymi w swoim rodzaju.



Czytaj także: Koronawirus. Logistyczny problem ze szczepionką

Obie szczepionki wymagają transportu i przechowywania w bardzo niskich temperaturach - w przypadku preparatu Moderny, jest to -20C. Jak jednak podała firma, szczepionka może być używana do 30 dni po rozmrożeniu przechowywana w lodówce, podczas gdy w przypadku Pfizer/BioNTech okres ten wynosi 5 dni.

Szczepionka Moderny była częścią programu amerykańskiego rządu "Operation Warp Speed". W sierpniu umowę na co najmniej 80 mln dawek preparatu firmy zawarła Unia Europejska.



Informacje o sukcesach Moderny w pracach nad szczepionką odbiło się na notowaniach giełdowych.

WIG20 rośnie przed godz. 15:00 o 2,2 proc. do 1.787 pkt., WIG zwyżkuje o nieco ponad 2 proc. do 51.678 pkt., tak samo jak mWIG40, który również rośnie o 2 proc. do 3.715 pkt., z kolei sWIG80 zyskuje poniżej 1 proc., notując poziom 14.652 pkt.