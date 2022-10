Jest plan integracji państwowych firm skupujących zboże

Istnieje plan integracji państwowych przedsiębiorstw skupujących zboże - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas swojego niedzielnego spotkania z mieszkańcami Zamościa. Dodał, że centrala powstałej w ten sposób firmy ma zostać umieszczona w Zamościu.

"W tej chwili jest taki plan, bo istnieje kilka przedsiębiorstw, które kupują zboże, mówię o tych państwowych przedsiębiorstwach, żeby to zintegrować i żeby umieścić centralę tej wielkiej firmy tu, w tym mieście, w Zamościu" - powiedział szef PiS.

Jak stwierdził Kaczyński, polska polityka rolna zmierza do tego, żeby z sukcesem podtrzymywać wysokie ceny skupu produktów rolnych.

"Na przykład, jeżeli w tej chwili cena zboża, mówię to na terenach rolniczych, jest przyzwoita, wynosi tysiąc kilkaset złotych, to w dużej mierze dzięki temu, że państwo, poprzez swoje firmy, interweniuje na rynku, nie wprost, tylko po prostu kupuje za takie ceny zboża, a wtedy ci inni kupcy muszą też się do tego dostosować, bo inaczej nikt im tego nie sprzeda" - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił uwagę, że w Zamościu i okolicach jest najlepsza w Polsce ziemia, gdzie rolnictwo w dużej mierze kwitnie i można się utrzymać z roli mając mniejszy areał niż w pozostałych regionach kraju.

"I dlatego tutaj musimy zrobić taką swojego rodzaju stolicę polskiego rolnictwa. Idziemy w tym kierunku" - podkreślił.

