Jest pomysł na zwolnienie z "podatku bankowego". Chodzi o wybrane przedsięwzięcia

Banki w Polsce są głównym dostawcą kredytu dla gospodarki. Tymczasem polski sektor bankowy w relacji do PKB jest jednym z najsłabiej rozwiniętych w UE - alarmuje Związek Banków Polskich. ZBP zaapelował o rozpoczęcie dialogu na rzecz uwolnienia potencjału banków we wspieraniu rozwoju gospodarczego państwa. Odbyło się w tej sprawie posiedzenie Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Słabnie potencjał banków

zwolnienie z podatku nowo udzielonych kredytów inwestycyjnych od niektórych instytucji kredytowych;

zaliczenie do kosztu uzyskania przychodów rezerw i odpisów utworzonych na kredyty, które zostały udzielone po 15 marca 2020 roku oraz strat poniesionych na sprzedaży kredytów udzielonych po 15 marca 2020 roku;

obniżenie wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach komercyjnych do 50 proc., w tym dla kredytów finansujących inwestycje zgodne z programem Europejski Zielony Ład;

zamrożenie wysokości składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na okres kolejnych dwóch lat na poziomie z 2021 roku;

przeznaczenie 50 proc. pobranego podatku od niektórych instytucji kredytowych na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji banków w BFG.

usunięcie barier w zakresie rozliczania kredytów preferencyjnych - wyeliminowanie strat banków spółdzielczych na tych kredytach;

usunięcie ograniczeń regulacyjnych dla używania zabezpieczeń rolnych przy zaciąganiu kredytów;

wsparcie finansowe banków spółdzielczych w zakresie realizacji modernizacji technologicznej.

Jeżeli 1/3 finansowania dla zwiększenia inwestycji będzie pochodzić od banków, to muszą one udzielić rocznie dodatkowo 50-60 mld zł kredytów. W okresie trzech lat niezbędne są kredyty na kwotę ok. 170 mld zł. Dla banków jest to dodatkowy wzrost kredytowania, ponad przyrosty wolumenu kredytów osiągane w latach przed pandemią - podkreśla się w raporcie ZBP.Tylko z tytułu wspierania inwestycji potrzebne będzie podwojenie przyrostu kredytów dla sektora niefinansowego - czytamy w raporcie. Wymagane jest zapewnienie wzrostu kredytów corocznie na poziomie 115 mld zł: 60 mld zł dla istniejących portfeli i 55 mld zł dodatkowych kredytów dla finansowania inwestycji.Czytaj: Bank Millennium zanotował ponad 500 mln zł straty przez frankowiczów Na słabnący potencjał polskiego sektora bankowego wskazują wyniki finansowe poszczególnych instytucji, a przede wszystkim systematycznie pogarszające się od 2012 roku współczynniki rentowności i relacje wielkości kredytów do PKB - zaznacza prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.Już przed pandemią i z wyłączeniem nadzwyczajnych okoliczności wyniki finansowe sektora bankowego pozostawały w trendzie spadkowym od 2011 roku.Przy wzroście aktywów o 80 proc. (od 2011 roku) wynik finansowy systematycznie malał, co doprowadziło do spadku rentowności banków. W efekcie od kilku lat rentowność pozostaje na poziomie poniżej kosztów kapitału. Po pięciu miesiącach 2021 roku zwrot z kapitału ROE wyniósł 1,35 proc., wobec oczekiwanej zapłaty za kapitał na poziomie 12 proc.Banki powinny mieć warunki dla wzrostu działalności i zwiększenia finansowania gospodarki - zwraca uwagę ZBP. Zabezpieczenie wzrostu kredytów o 350 mld zł w trzy lata wymaga dodatkowego kapitału. Kwota zapotrzebowania na kapitał wyniesie 20 mld zł rocznie. Banki nie mogą zaś liczyć na inwestorów i potrzebny kapitał muszą wypracować same.ZBP podkreśla, że szanse na poprawę sytuacji kapitałowej banków w drodze pozyskania nowego inwestora są wątpliwe, gdyż przeciętna zyskowność banków w Polsce jest istotnie niższa od kosztu kapitału własnego. Niska rentowność w ostatnich latach, wraz z niepewnością co do skali kosztów związanych z pandemią i kredytami walutowymi, ogranicza skłonność do inwestowania w banki.Związek Banków Polskich przekazał zestawienie niezbędnych działań, jakie należy wprowadzić, aby w skuteczny sposób stymulować banki do finansowania gospodarki po kryzysie koronawirusowym. Wśród postulatów, o których mówią bankowcy, znajdują się:W obszarze bankowości spółdzielczej niezbędne jest pilne:- Dla wsparcia inwestycji na kwotę 115 mld zł rocznie banki potrzebują zwiększenia kapitałów o 20 mld zł co roku. Te 20 mld zł to kwota 1,5 razy większa niż ubiegłoroczny zysk sektora bankowego – komentuje prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.Zmniejszenie obciążeń zewnętrznych banków pozwala zwiększyć kredytowanie. Każde pomniejszenie obciążeń o 1 mld zł daje możliwość zwiększenia wolumenu kredytów do 6-8 mld zł rocznie – podsumowują autorzy raportu ZBP.Czytaj: Sektor pożyczek pozabankowych w odwrocie. Rośnie szara strefa