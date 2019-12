Jest postępowanie UOKiK przeciw Allegro. Możliwa wysoka kara

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi postępowanie przeciwko platformie Allegro. Podejrzewa, że faworyzowała własną działalność sprzedażową kosztem innych sprzedawców na platformie. Firma zaprzecza zarzutom i deklaruje wolę współpracy z UOKiK. W przypadku ukarania Allegro może chodzić nawet o kwotę 170 mln złotych.

Zarzuty dotyczą m.in. wykorzystywania informacji na temat funkcjonowania platformy niedostępnych dla innych sprzedawców.

Za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu firmy.

Allegro deklaruje pełną współpracę z UOKiK w ramach toczącego się postępowania.

Co teraz sprawdza UOKiK?

Teraz Urząd zarzuca Allegro nadużywanie pozycji dominującej, co jest zabronione przez prawo antymonopolowe. Jak poinformowali przedstawiciele UOKiK, w sprawie tej wpływały liczne skargi, a wszczęcie postępowania przeciw firmie poprzedziło 30 miesięczne postępowanie wyjaśniające.



Prezes UOKiK Marek Niechciał na wtorkowej (10 grudnia) konferencji prasowej wyjaśniał, że w zarzutach chodzi o wykorzystywanie sytuacji, że platforma pełni jednocześnie funkcję placu rynkowego oraz prowadzi własny sklep - Oficjalny Sklep Allegro.



- Jeśli ma wiedzę, której inni nie mają i potrafi ją wykorzystać, to jest w lepszej sytuacji konkurencyjnej niż inni sprzedawcy. A ma do niej dostęp, bo jest organizatorem tego rynku – mówi szef UOKiK.



Dodaje, że skargi przedsiębiorców pokrywały się z obserwacjami urzędu.



- Analiza zebranego materiału wykazała, że mogło dojść do niedozwolonych działań. Postawiliśmy spółce zarzuty nadużywania pozycji dominującej. Podejrzewamy, że wykorzystując swoją znaczną siłę rynkową, faworyzowała własną działalność sprzedażową w stosunku do działalności sprzedażowej prowadzonej przez innych sprzedawców na swojej platformie – mówi prezes UOKiK.



Zarzuty dotyczą m.in. wykorzystywania informacji na temat funkcjonowania platformy (w tym dotyczące tzw. algorytmu trafności) niedostępnych dla innych sprzedawców do lepszego pozycjonowania i wyświetlania własnych ofert w wynikach wyszukiwania według kryterium trafności.