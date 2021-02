Jest przełom w skarbówce. Rusza e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiają 1 lutego internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Dzięki temu będziemy mogli załatwić sprawy podatkowe bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Tylko ze strony podatki.gov.pl

Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska podkreśla z kolei, że projekt e-Urząd Skarbowy jest elementem programu Klient w centrum uwagi KAS, który ma wzmocnić bezpośredni kontakt z podatnikami i uprościć załatwianie spraw urzędowych.- Naszym celem jest zapewnienie wyższej jakość obsługi naszych klientów i dostosowanie do ich potrzeb. Digitalizacja i automatyzacja procesów to również oszczędność czasu i większy komfort pracy w KAS. E-Urząd Skarbowy wykorzystuje nowoczesne rozwiązania informatyczne i scala dane z różnych systemów KAS. Takie projekty są przyszłością administracji, nie tylko skarbowej – mówi Magdalena Rzeczkowska.Jak wskazuje resort finansów, dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy będzie możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi.Serwis działa przez całą dobę, można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.Użytkownik będzie miał dostęp do informacji i usług dotyczących go bezpośrednio, a w kolejnych etapach również do spraw innych podatników, do których uzyskał pełnomocnictwo lub dostęp do konta.