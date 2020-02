Jest przetarg na budowę pierwszego w podlaskim odcinka S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła w poniedziałek przetarg na projekt i budowę pierwszego w Podlaskiem 5-kilometrowego odcinka drogi S19 Via Carpatia - od Dobrzyniewa do węzła Białystok Zachód.

O ogłoszeniu przetargu poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej w białostockim oddziale GDDKiA z udziałem m.in. wojewody podlaskiego.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski poinformował, że w poniedziałek do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie w sprawie tego przetargu.



Wyjaśnił, że to początek realizacji pierwszego zadania S19 w Podlaskiem. Formalnie przetarg będzie ogłoszony 28 lutego, a oferty będzie można składać do 14 kwietnia 2020 r. Budowa ma się zacząć w 2022 i potrwać do 2024 r. - podała GDDKiA.

Odcinek z Dobrzyniewa (bez węzła) do węzła Białystok Zachód (z węzłem) będzie miał 5,3 km długości; zostanie też przebudowany ok. 2-kilometrowy fragment trasy S8.

Borzuchowski poinformował, że węzeł, który powstanie na przecięciu z drogą S8, będzie ważnym miejscem komunikacyjnym - będą tam się krzyżować trasy zarówno w stronę krajów nadbałtyckich, do granicy z Białorusią oraz dalej na południe, w stronę Lublina. GDDKiA podała, że w miejscu skrzyżowania tych tras S8 ma przebiegać pod drogą S19.

Wojciech Borzuchowski zaznaczył, że ta inwestycja jest także przygotowaniem do budowy tzw. północnej obwodnicy Białegostoku, ale potrwa to jeszcze kilka lat. Chodzi o budowę na odcinku od Dobrzyniewa do Sochoni; na ten fragment nie ma jeszcze złożonego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA wskazał, że ten rok będzie rokiem przetargów jeżeli chodzi o trasę S19 w regionie. Zapowiedział, że będzie ich łącznie 12 i będą sukcesywnie ogłaszane do września. Zapewnił, że jest zabezpieczone finansowanie budowy trasy S19, która ma być finansowana ze środków budżetu państwa, z programu budowy dróg krajowych i autostrad oraz UE.

Do końca roku ma być ogłoszony przetarg na odcinek Kuźnica-Sokółka Północ. Przypomniano, że cały odcinek od Sokółki przez Czarną Białostocką - Wasilków - Sochonie ma biec po tzw. starodrożu obecnej drogi krajowej nr 19. Trasa S19 będzie się zaczynać w Kuźnicy i dalej biec w kierunku Białegostoku, a stamtąd na południe w stronę Bielska Podlaskiego, Siemiatycz do Chlebczyna (woj. mazowieckie).

Szef regionalnych struktur PiS w regionie, minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski mówił, że inwestycja doprowadzi do tego, że ruch tranzytowy powinien zniknąć z ulic śródmiejskich Białegostoku.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski zaznaczył, że trasa S19 Via Carpatia to kolejna po S61 Via Baltica międzynarodowa trasa, której budowa zaczyna się w regionie. Przypomniał, że jeśli chodzi o budowę S61, to kończy się wydawanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, trwa budowa kilku odcinków. Zaznaczył, że obie trasy mają tworzyć w regionie wspólny układ komunikacyjny.