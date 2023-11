Jak podała Manufaktury Piwa Wódki i Wina jej wierzyciele zaakceptowali propozycję układu. Choć układ poparła mniejszość, to dysponowała ona wystarczająco dużą siłą głosów.

Za układem opowiedziało się 425 wierzycieli dysponujących kwotą roszczeń na prawie 117 mln złotych. Przeciwko było 21 osób, które zainwestowały w Manufakturę Piwa Wódki i Wina ok. 4 mln zł.

W oficjalnym komunikacie spółki Janusza Palikota nie podano liczby głosów nieważnych. Według informacji o wynikach głosowania, rozesłanej przez nadzorcę układu, było ich 153 z wierzytelnościami o łącznej kwocie 16,78 mln zł.

O losach spółki zdecydowało mniej niż 25 proc. spośród 1818 wierzycieli.

Choć głosowano za układem, to jeszcze nie wiadomo, czy wejdzie on w życie. O tym zdecyduje sąd.

Co dalej? Spółka wdraża teraz przedstawiony plan restrukturyzacyjny i wydzierżawi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Browar Tenczynek do "Kraftowych Alkoholi" Marka Maślanki, co powinno zagwarantować zwrot do 100 proc. zainwestowanego kapitału.

- Efektem tego będzie spłata wszelkie zaległości wobec wszystkich pracowników i zapewnienie wielomiesięcznego bezpieczeństwo dostaw do klientów - podano w komunikacie prasowym Manufaktury Piwa Wódki i Wina.

Z ostatnich doniesień wynika również, że swoje zainteresowanie zainwestowaniem w biznes Janusza Palikota potwierdziły w ostatnich tygodniach dwa fundusze ze Stanów Zjednoczonych. Mają one dokapitalizować spółkę kwotą 50 mln złotych. Brakuje jednak potwierdzenia tej informacji.

- Dziękuję inwestorom za uznanie układu w MPWiW. Dzięki temu możemy dokończyć wszelkie inwestycje na terenie Browaru - w najbliższych miesiącach czeka nas uruchomienie ciągu produkcyjnego do dealkoholizacji czy linii do rozlewu wódki. Obniżamy koszty produkcji i zmieniamy pozycjonowanie niektórych produktów - skomentował sytuacje Marek Maślanka, prezes Kraftowych Alkoholi.