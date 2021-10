Jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Zamościa

GDDKiA podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Zamościa (woj. lubelskie) w ciągu drogi krajowej nr 74. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej dla obwodnicy Zamościa zawarła z firmą Kontrakt - Biuro Projektowo Konsultingowe z Gdańska. Za ponad 4,1 mln zł przedsiębiorstwo ma opracować studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak poinformowała GDDKiA, studium posłuży do opracowania wariantów przebiegu obwodnicy. Przygotowana dokumentacja będzie podstawą do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy obwodnicy Zamościa. Inwestycja będzie realizowana w systemie "projektuj i buduj".

Według zapowiedzi GDDKiA nowa obwodnica będzie przebiegać w nowym śladzie i będzie miała po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. W ramach inwestycji powstaną też m.in. skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dojazdowe i urządzenia ochrony środowiska.

"Uwzględniając dzisiejszą umowę, w ramach rządowego Programu budowy dróg krajowych i Programu budowy 100 obwodnic od 1 stycznia br. podpisaliśmy 47 umów na prace przygotowawcze, dla zadań o łącznej długości ok. 663 km i wartości blisko 149 mln zł" - poinformowała GDDKiA.

W woj. lubelskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 powstanie siedem obwodnic (Łuków, Łęczna, Janów Lubelski, Dzwola, Gorajec, Szczebrzeszyn, Zamość).

Ogółem do 2030 r. w Polsce ma powstać 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane także do ruchu ciężarówek (do 11,5 t/oś). Ich koszt oszacowany został na blisko 28 mld zł. Inwestycje będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

