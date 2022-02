Jest zgoda KE na przedłużenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie stosowania w Polsce mechanizmu podzielonej płatności – podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

To oznacza, że od 1 marca nie zmienią się zasady stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności i firmy dalej będą miały obowiązek stosowania tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach.

Resort finansów przypomniał, że upoważnienie wynikające z decyzji wykonawczej Rady UE do stosowania przez Polskę obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności wygasa 1 marca 2022 r. Jednak 22 lutego został przedstawiony przez Komisję Europejską wniosek decyzji derogacyjnej w tej sprawie.

"(…) przewiduje się, że decyzja derogacyjna zostanie przyjęta przez Radę UE w marcu 2022 r. Jednak kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości stosowania w Polsce tego mechanizmu, w treści projektowanej decyzji wykonawczej Rady zawarte zostało uregulowanie potwierdzające jej wcześniejsze stosowanie (tj. od 1 marca 2022 r., zgodnie z wnioskiem derogacyjnym RP)" - podano w komunikacie MF.

Według MF, w kwietniu 2021 r. Polska przedłożyła Komisji Europejskiej sprawozdanie na temat ogólnego wpływu MPP na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których ten środek dotyczy. Przedłożenie sprawozdania w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie w Polsce tego rozwiązania było niezbędnym i kluczowym warunkiem do ubiegania się przez Polskę o przedłużenie stosowania MPP.

"Konkluzje wynikające z przeprowadzonej analizy funkcjonowania tego mechanizmu wskazały, że przyczynił się on m.in. do: zwiększenia poboru VAT, szybszego dokonywania zwrotów VAT oraz uwalniania środków z rachunków VAT, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów po stronie przedsiębiorców jak również wzrostu pewności obrotu gospodarczego" - podano w informacji MF.

Zgodnie z tym, co podano w komunikacie resortu finansów, w lipcu 2021 r. do KE został skierowany wniosek derogacyjny o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP przez kolejne 3 lata, tj. od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r. Wniosek derogacyjny był rozpatrywany przez KE w powiązaniu ze złożonym wcześniej sprawozdaniem, a informacje i dane zawarte w sprawozdaniu miały istotny i bezpośredni wpływ na decyzję KE co do zgody na możliwość dalszego stosowania przez Polskę obligatoryjnego MPP.

"Nie wszystkie bowiem państwa członkowskie dostają zgodę na możliwość stosowania obligatoryjnego MPP. KE wyraziła zgodę na przyznanie Polsce odstępstwa we wnioskowanym zakresie, upoważniającego do stosowania obligatoryjnego MPP przez okres kolejnych 3 lat, z mocą od 1 marca 2022 r." - podało MF.

Resort finansów podał także, że według jego danych, od 2015 r. luka VAT spadła o połowę - z 24 proc. do niewiele ponad 10 proc w 2020 r. Ministerstwo oceniło, że to zasługa efektywnej polityki wdrażania narzędzi uszczelniających i działań Krajowej Administracji Skarbowej i dodało, że żaden kraj UE nie zanotował takich rezultatów walki z luką VAT jak Polska.

"Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej w trudnym 2020 r. luka VAT w Polsce nie tylko nie wzrosła, ale uległa dalszemu spadkowi do poziomu 10 proc." - wskazano w komunikacie MF.

