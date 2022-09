Jest zgoda na realizację odcinka drogi S1 z Oświęcimia do Dankowic

Wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę ekspresowej S1 o długości ok. 15 km pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami – zakomunikowały w poniedziałek służby prasowe katowickiego oddziału GDDKiA.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Decyzja opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności umożliwia w najbliższym czasie przekazanie terenu budowy wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych na pierwszym z czterech odcinków S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą" - brzmi komunikat.

GDDKiA podała, że umowa z wykonawcą na projekt i budowę odcinka z Oświęcimia do Dankowic została podpisana w maju 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Zakończył się już etap projektowania. W ramach zadania wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas, a także trzy węzły drogowe: w Oświęcimiu, Woli i Brzeszczach. Zakończenie robót przewidziano w trzecim kwartale 2023 r.

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S1 z Oświęcimia do Dankowic został złożony w marcu 2021 r., a dla kolejnego - z Dankowic do Bielska-Białej - w czerwcu 2021 r.

GDDKiA przypomniała, że w czasie procedury wydawania ZRID doszło do uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała. "Decyzja NSA nie zablokowała realizacji inwestycji, ale miała wpływ na termin uzyskania decyzji ZRID" - zaznaczyła Dyrekcja.

Jak wskazano w komunikacie, kluczową kwestią poruszaną w odwołaniu był zarzut poprowadzenia inwestycji przez strefę ochrony ujęcia wody pitnej Zasole w Oświęcimiu, wyznaczonej przez dyrekcję krakowskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej już po wydaniu DŚU przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. "Potwierdzeniem prawidłowości działań GDDKiA w kwestii procedowania decyzji środowiskowej jest uzyskanie ZRID" - głosi komunikat.

GDDKiA podała również, że aktualnie trwa procedowanie decyzji ZRID dla odcinka z Dankowic do Bielska-Białej. "Przewidujemy, że jej wydanie może nastąpić na przełomie września i października br. Również w październiku br. wykonawca odcinka z Bierunia do Oświęcimia planuje złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Natomiast dla odcinka z Mysłowic do Bierunia planowany termin złożenia wniosku o wydanie ZRID to drugi kwartał 2023 r." - podano.

Ekspresowa trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km - we wrześniu 2020 r. podpisano umowę) i przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie); przygotowywane są też remonty obecnej S1 na terenie Sosnowca.

Kolejna część S1 powstaje w formule "projektuj i buduj" w nowym przebiegu między Mysłowicami i Bielskiem-Białą. Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl