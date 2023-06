Jest zgoda na rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka S6

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał w piątek zezwolenie na budowę (ZRID) odcinka drogi ekspresowej S6 między Bobrownikami a Skórowem (Pomorskie) - poinformował urząd wojewódzki. Budowa ponad 13. kilometrowego odcinka potrwa do 2025 roku.

"S6 to bardzo ważna dla Pomorza i całej północnej Polski arteria komunikacyjna. Zwiększy możliwości handlowe i szanse rozwojowe" - mówił, cytowany w komunikacie, wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Wyjaśnił, że budowa drogi ekspresowej pozwoli wykorzystać potencjał gospodarczy i społeczny terenów przyległych do drogi ekspresowej S6. "Ostatnie lata na Pomorzu stoją pod znakiem bardzo szybkiej rozbudowy sieci komunikacyjnych. Dziś robimy kolejny krok" - stwierdził.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), z rygorem natychmiastowej wykonalności, pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych w terenie.

Droga ekspresowa S6 między Bobrownikami a Skórowem będzie dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnego postoju. Na trasie o długości ponad 13 km powstaną węzły Rzechcino i Skórowo.

W komunikacie wskazano, że w ramach realizacji inwestycji przewidziano m.in. budowę 15 obiektów inżynierskich, w tym pięciu wiaduktów. Drogi przecinające się z przyszłą drogą ekspresową zostaną przebudowane, a dla zapewnienia dojazdu do poszczególnych nieruchomości powstaną drogi dojazdowe. Trasa zostanie wyposażona w infrastrukturę służącą ochronie środowiska - przejścia dla zwierząt, urządzenia ochrony akustycznej, system odwodnienia wraz z podczyszczaniem wód opadowych.

Umowa na realizację tej inwestycję została podpisana w czerwcu ub.r. Wykonawcą jest Aldesa, a wartość umowy to ponad 283 mln zł. Pierwsze pojazdy pojadą nową trasą w 2025 r.

W komunikacie zapewniono, że dzięki budowie drogi ekspresowej, przejazd tym odcinkiem S6 skróci się o połowę w porównaniu do obecnej DK6, a także poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Oceniono, że trasa będzie stanowiła duży bodziec inwestycyjny dla terenów przyległych, zapewniając ich połączenie poprzez węzły z siecią dróg szybkiego ruchu.

Budowa drogi ekspresowej S6 została podzielona na kilka etapów. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytkowania trzy odcinki między miejscowością Bożepole Wielkie a Gdynią, o długości ok. 42 km. Trwają prace budowlane na dwóch odcinkach Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, między węzłami Chwaszczyno - Gdańsk Południe oraz na dwóch kolejnych odcinkach S6: druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska i odcinek Leśnice - Bożepole Wielkie. Na wydanie decyzji ZRID czekają dwa ostatnie odcinki dróg ekspresowych pomiędzy Słupskiem a Leśnicami.

W realizacji jest też pozostałe ok. 46 km S6 w woj. zachodniopomorskim, od Koszalina do początku obwodnicy Słupska, a w lipcu będzie można ominąć Sianów. Kierowcy korzystają już z blisko 130 km drogi ekspresowej S6 od Goleniowa do Koszalina.

