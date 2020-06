Jest źle, ale najgorsze być może już za nami

Majowy odczyt wskaźnika PMI sugeruje wyraźne odbicie, ale sytuacja polskiego przemysłu pozostaje trudna - ocenia Bank Pekao. Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł w maju do 40,6 pkt z 31,9 pkt w kwietniu.

Pekao ocenia, że chociaż odczyt PMI wskazuje, że krajowy przemysł najtrudniejszy okres - kwiecień - ma już za sobą, to jednocześnie należy mieć świadomość, że odbudowa koniunktury nie będzie ani szybka, ani łatwa.

"W szczególności odbudowa popytu eksportowego będzie prawdopodobnie długotrwała i zróżnicowana w zależności od branży. Prognozujemy, że spadek produkcji w maju był nadal dwucyfrowy" - szacują analitycy Pekao.

"Pomimo wyraźnego wzrostu odczyt wciąż wskazuje na recesję w krajowym przetwórstwie przemysłowym, ale przy wyhamowaniu tempa spadku" - podkreślili z kolei eksperci PKO BP.

Konfederacja Lewiatan podkreśla zaś, że PMI wzrósł, ale część branż pracuje na ułamek mocy produkcyjnych.

Do wyników PMI odnieśli się tez analitycy PKO BP.



"Pomimo wyraźnego wzrostu odczyt wciąż wskazuje na recesję w krajowym przetwórstwie przemysłowym, ale przy wyhamowaniu tempa spadku" - podkreślili eksperci PKO BP. Zaznaczyli, że skala wzrostu była jedną z najwyższych w Europie - wyniosła 8,7 pkt. W przypadku Czech wskaźnik sięgnął 4,5 pkt., Niemiec 2,1 pkt., Rosji 4,9 pkt., Hiszpanii 7,5 pkt., Turcji 7,5 pkt., Włoch 14,3 pkt., a Francji 9,1 pkt. Analitycy zaznaczyli, to "wspiera prognozy instytucji międzynarodowych sugerujące, że recesja w polskiej gospodarce będzie płytsza niż w innych gospodarkach kontynentu".



Oznacza to, jak ocenili eksperci, że maj w hierarchii najgorszych miesięcy dla polskiej gospodarki "uplasował się zaraz za przełomem 2009, czyli apogeum globalnego kryzysu finansowego". Dodali, że po raz kolejny (ale w mniejszym stopniu niż we wcześniejszych dwóch miesiącach) odczyt został "sztucznie" podniesiony przez problemy z łańcuchami dostaw.



W maju, jak zauważyli, wyraźnie spadała zarówno produkcja jak i nowe zamówienia - krajowe i zagraniczne. "Spadek ten był mniejszy niż w kwietniu, ale i tak było to drugie najwyższe tempo spadku w historii badań, co przełożyło się na kontynuację gwałtownego spadku zaległości produkcyjnych" - wskazali analitycy.