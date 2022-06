Jesteśmy w punkcie zwrotnym. Teraz będzie gorzej

Techniczna recesja w drugiej połowie roku, mizerny wzrost gospodarczy i dwucyfrowa inflacja w przyszłym - to prognozy ekonomistów BNP Paribas na najbliższe miesiące.

Czekają nas dwa kwartały technicznej recesji w drugiej połowie roku - przewidują ekonomiści BNP Paribas Bank Polska.

W przyszłym roku średnioroczny wzrost gospodarczy wyniesie zaledwie 1,5 proc.

Średnioroczna inflacja w tym i w przyszłym roku będzie dwucyfrowa.

Jesteśmy w punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o aktywność gospodarczą - mówił Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas Bank Polska, dodając, że potwierdzeniem tej tezy są opublikowane w środę odczyty wskaźnika koniunktury PMI dla polskiego przemysłu. W maju osiągnął on wartość 48,5 pkt, po raz pierwszy od czerwca 2020 roku przyjmując wartość niższą od 50 pkt.

Zobacz też: Gospodarka na wysokich obrotach, ale silniki się krztuszą

Zdaniem ekonomistów sygnały nadciągającego hamowania gospodarki było widać jednak od dawna. - Już od kilku miesięcy odczyty PMI dotyczące zamówień wskazywały na spowolnienie - stwierdził Michał Dybuła. - Najlepsze już za nami - dodał.

Zobacz też: Szczyt inflacji dopiero nas czeka i to nie jest najgorsza wiadomość

A co przed nami? Znacznie trudniejszy okres. Ekonomiści BNP Paribas spodziewają się wprawdzie, że średnioroczny wzrost PKB wyniesie wprawdzie 5,5 proc., co jest bardzo przyzwoitym wynikiem, jednak oznacza on, że w drugiej połowie roku polska gospodarka zaliczy ostre hamowanie. - W drugiej połowie roku doświadczymy technicznej recesji, tzn. dwóch kwartałów z rzędu, w których gospodarka się skurczy - przewiduje Michał Dybuła.

Chudy rok 2023

Przyszły rok nie będzie bynajmniej wiele lepszy. - Prognozujemy, że na początku przyszłego roku dynamika wzrostu gospodarczego w ujęciu rok do roku będzie oscylować w okolicach zera - stwierdził ekonomista. Będzie to po części efekt wysokiej bazy, czyli wysokiego wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2022 r, ale z drugiej strony obecne tempo będzie raczej nie do powtórzenia. Średnioroczny wzrost PKB w 2023 roku ma wynieść zaledwie 1,5 proc.

Dlaczego to hamowanie będzie aż tak ostre? Ponieważ wyczerpują się czynniki napędzające wzrost PKB. Widać to wyraźnie w znakomitych na pozór danych za pierwszy kwartał, kiedy gospodarka urosła o 8,5 proc. - Struktura tego wzrostu nie jest szczególnie korzystna - mówi Michał Dybuła, wskazując, że głównym czynnikiem był wzrost zapasów. Ten silnik podbijający wskaźnik PKB wkrótce się jednak wyczerpie, zapasy nie mogą rosnąc w nieskończoność zwłaszcza przy spowalniającej gospodarce.

Z drugiej strony kumulują się czynniki hamujące gospodarkę - wzrost stóp procentowych, który z podnosi koszty finansowania inwestycji, ale też - w dalszej perspektywie ograniczy popyt. Istotne będą również czynniki zewnętrzne - osłabienie globalnej koniunktury w związku z wysoką inflacją ograniczająca siłę nabywcza konsumentów. W niektórych regionach świata może to doprowadzić do recesji.

Recesyjne otoczenie

- Jednym z pierwszych kandydatów do recesji, jest - niestety - strefa euro, gdzie dochody gospodarstw domowych już ucierpiały bardzo mocno z powodu pandemii, a dodatkowymi czynnikami ryzyka jest niepewność dostaw surowców energetycznych w związku z konfliktem na Ukrainie. Ta sytuacja, ze względu na bliskie relacje handlowe, ma istotny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce - stwierdził Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas Polska.

Dobrych wiadomości nie ma również jeśli chodzi o inflację: jest wysoka, będzie jeszcze wyższa i pozostanie na bardzo wysokich poziomach przez wiele miesięcy. Szczyt jest jeszcze przed nami. Wedlug naszych szacunków średnioroczne tempo inflacji wyniesie 13,5-14 proc. - twierdzi Marcin Dybuła.

Inflacja się zadomowiła

Jego zdaniem, skala obniżania inflacji będzie związana z tempem rezygnacji z wprowadzonych przez rząd tarcz antyinflacyjnych - według powszechnych oczekiwań będą one obowiązywały do końca tego roku, co oznacza, że na początku przyszłego możemy się spodziewać kolejnego „piku” inflacji po ich zniesieniu. Ekonomiści banku szacują, ze w przyszłym roku średnioroczny wzrost cen będzie również dwucyfrowy i wyniesie ok. 10,5 proc.

Poza czynnikami globalnymi, w Polsce inflację napędza także dobra koniunktura, w tym przede wszystkim korzystna sytuacja na rynku pracy. Według ekonomistów Banku BNP Paribas dynamika wynagrodzeń może w tym roku wyraźnie przekroczyć 10 proc. rok do roku, a przy takim tempie wzrostu płac należy oczekiwać, że inflacja bazowa (z wyłączeniem cen energii, paliw, żywności) może w najbliższych miesiącach zbliżyć się do dwucyfrowych poziomów.

Stopy jeszcze mocno urosną

Ekonomiści BNP Paribas Polska zakładają, że równie daleko jesteśmy od cyklu podwyżek stóp - wprawdzie zakończy się on według tych prognoz w tym roku, jednak docelowy poziom stopy referencyjnej może sięgnąć 8 proc.

Kiedy inflacja zelżeje? Bazowa prognoza banku przewiduje, że pod koniec przyszłego roku inflacja będzie już jednocyfrowa i wynieść ok. 7 proc. Czynników ryzyka jest jednak wiele - od nieprzewidywalnego przebiegu wojny w Ukrainie z jej wpływem na ceny surowców i żywności, poprzez wstępne zapowiedzi znaczących podwyżek cen energii, aż po politykę - przyszły rok jest rokiem wyborczym, co niesie ze sobą groźbę kolejnych transferów socjalnych. - Jeżeli pojawi się dużo takich impulsów fiskalnych może to oznaczać, że w 2024 rok znów wejdziemy z dwucyfrową inflacją. Wybory to bardzo istotny czynnik ryzyka - stwierdził Marcin Dybuła.

Odetchniemy najwcześniej w 2024 roku

Na rzecz niższej inflacji będą działać jednak rozpoczynające się właśnie spowolnienie gospodarcze (chociaż z prognoz wynika również, że wzrost gospodarczy będzie podtrzymywany przede wszystkim przez konsumpcję za sprawą niższych podatków i nagromadzonych w czasie pandemii oszczędności) i związane z tym osłabnięcie presji płacowej. Za to spowolnienie trzeba będzie jednak zapłacić – m.in. pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. – Oczekiwany jest powrót stopy bezrobocia do swojego naturalnego poziomu, który jest wyższy niż obecny – twierdzi Michał Dybuła.

Kiedy pożegnamy się z wysoką inflacją na dobre? Nieprędko. - Przewidywane w nadchodzących kwartałach spowolnienie gospodarcze ograniczy dodatnią lukę popytową i zmniejszy popyt na pracę. Sądzimy jednak, że odkręcanie się spirali płacowo–cenowej i sprowadzenie inflacji bazowej do poziomów zgodnych z celem inflacyjnym zajmie trochę czasu. W efekcie, o ile nie wystąpią bardzo korzystne zjawiska w gospodarce światowej, które silnie obniżyłyby dynamikę cen powrót inflacji w okolice poziomu 3,5 proc., wydaje się być możliwy dopiero w 2024 roku, a być może nawet później - wyjaśnia Marcin Kujawski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl