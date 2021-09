Jesteśmy w trakcie testu wytrzymałości. Ważna debata o digitalizacji i cyfryzacji

Okres trwającej od końca 2019 r. pandemii COVID-19 spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 dla światowej gospodarki, jak i dla Polski stanowił swoisty test wytrzymałości. Może w zwolnionym tempie wymuszonym sytuacją, ale gospodarka działała. W przyśpieszonym tempie za to rozwijały się usługi cyfrowe. To wszystko umożliwił internet. Co dalej nas czeka, co zawiodło, co działa, a co należy poprawić? – na te oraz inne pytania będziemy starali się odpowiedzieć podczas sesji „Digitalizacja i cyfryzacja” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W trakcie pandemii okazało się, że dzięki cyfryzacji funkcjonowanie gospodarek i społeczeństw jest możliwe, że świat nie zamarł. Może w zwolnionym tempie, wymuszonym sytuacją, ale gospodarka działała. W przyśpieszonym tempie za to rozwijały się usługi cyfrowe.

Cyfryzacji będzie poświęcona sesja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w ramach której będziemy omawiać m.in. różne aspekty wprowadzania i działania rozwiązań Przemysłu 4.0.

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się od 20 do 22 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Trwa rejestracja na wydarzenie.

