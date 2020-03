Jeszcze dzisiaj spotkanie prezydenta z premierem nt. pakietu gospodarczego

W poniedziałek o godz. 19 ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim nt. pakietu stabilności i bezpieczeństwa - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

O tym, że rząd jest w trakcie prac nad pakietem mówił w poniedziałek premier. "Ten pakiet jest potrzebny ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo branż ucierpi. Cała gospodarka polska, cała gospodarka światowa, a w szczególności europejska z całą pewnością odczują walkę z epidemią koronawirusa" - dodał Morawiecki.

Wcześniej szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys informował w rozmowie z TOK FM, że ma być to kompleksowy pakiet wspierający przedsiębiorców, chroniących rynek pracy i stymulujących wzrost gospodarczy. "My przede wszystkim koncentrujemy się na instrumentach, które mogą wspierać finansowanie dla sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza dla małych i średnich firm" - powiedział. "Ja bym go nazwał taką gospodarczą bazooką" - dodał.

Zaznaczył, że część z tych informacji przedstawiła już minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chodzi o to, aby małe i średnie firmy miały dostęp do kredytowania, aby mogły przesunąć składki na ubezpieczenie społeczne, aby mogły korzystać z tzw. postojowego.

Szef PFR pytany, czy proponowane rozwiązania będą adresowane do różnych branż i osób prowadzących działalność gospodarczą, powiedział: "Wedle mojej wiedzy, to pakiet dość szeroko adresujący tę sytuację w gospodarce, nie tylko w odniesieniu do wybranych przedsiębiorstw".

Wcześniej o spotkaniu prezydenta z premierem poinformował portal 300polityka.pl.