Jeszcze nie ma decyzji co do nowego ministra finansów

Jeszcze nie ma decyzji co do powołania nowego szefa resortu finansów - przekazał we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Zapewnił, że zmiany w Polskim Ładzie są przygotowywane, ale nie ujawnił ich szczegółów.

"Jeszcze nie ma decyzji co do powołania nowego ministra finansów, natomiast zmiany podatkowe, taki pakiet, który mógłby obniżać w szerszym zakresie (...) podatki - bo przez taki sposób rozumiemy definiowanie zmian, które miały być w projektach ustawowych - jest w tej chwili przygotowywany" - powiedział rzecznik na briefingu prasowym.

Müller dodał, że "jest kilka wariantów na stole". "Nie chciałbym ich w tej chwili omawiać, ponieważ żaden z nich nie został jeszcze ostatecznie wybrany. Będziemy komunikować to, gdy taka decyzja zapadnie" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że w tej chwili ministerstwem kieruje premier Mateusz Morawiecki. "Na bieżąco te sprawy wewnątrz resortu są organizowane" - zapewnił rzecznik rządu.

W związku z błędami w podatkowym Polskim Ładzie, z funkcji ministra finansów zrezygnował Tadeusz Kościński. Później z ministerstwa odwołany został też wiceminister Jan Sarnowski. Po dymisji Kościńskiego to szef rządu objął funkcję szefa resortu finansów.



1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 tys. 800 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu.

