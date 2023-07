Jezioro Długie w Olsztynie zostanie oczyszczone z nadmiaru moczarki

W wakacje olsztyński samorząd we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim będzie oczyszczać Jezioro Długie z nadmiaru roślinności. Na powierzchni akwenu od kilku tygodni zbiera się moczarka delikatna, tworząc pływające kożuchy.

Jezioro Długie to jedno z wielu olsztyńskich jezior. Olsztynianie i turyści zawsze chętnie odwiedzali położony niedaleko śródmieścia akwen. Nie ma tam kąpieliska, ale wokół są tereny do rekreacji: trasy spacerowe oraz ścieżki dla rowerzystów. Od kilku tygodni jezioro odstrasza jednak spacerowiczów. Na taflę wypływa roślinność tworząca widoczne kożuchy.

Olsztyńscy urzędnicy przekazali, że to moczarka delikatna, która rozrosła się w jeziorze, bo ma bardzo sprzyjające warunki. Długie to akwen nieprzepływowy i dobrze nasłoneczniony.

"Wędkarze korzystający z jeziora, szczególnie w czasie zawodów, wprowadzają znaczne ilości zanęt, które dodatkowo wzbogacają zbiornik w składniki pokarmowe i stymulują rozrost roślinności wodnej. Potwierdzają to opinie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wód Polskich. Dlatego zobowiązaliśmy Polski Związek Wędkarski - dzierżawcę jeziora - do ograniczenia ilości zanęt i liczby wydawanych zgód na amatorski połów ryb" - poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Miasta w Olsztynie Marta Bartoszewicz.

Przypomniała, że w 2020 i 2022 roku zrealizowano projekty z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczące usuwania z Jeziora Długiego moczarki, wykaszając ją i odławiając nadmiar roślinności. Wydano na to 120 tys. zł. Z wody wyciągnięto ok. 200 kg roślinności.

Rzeczniczka olsztyńskiego magistratu podkreśliła, że w wakacje we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej pod przewodnictwem profesor Jolanty Grochowskiej, Wydział Geoinżynierii) jezioro zostanie oczyszczone.

Nadmiar roślinności zostanie odłowiony z tafli jeziora. Będzie ona odsączana przez ok. tydzień z nadmiaru wody, po czym wywieziona. "Prace zlecimy firmie zewnętrznej, a nadzór merytoryczny będzie sprawował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W tym czasie mieszkańcy będą musieli liczyć się z pewnymi niedogodnościami związanymi np. z zajęciem chodnika czy brakiem możliwości parkowania na pobliskim parkingu, ale o wszystkim będziemy na bieżąco informować" - zapowiedziała przedstawicielka ratusza.

Dodała, że niezależnie od tych działań kontynuowana będzie współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Polskim Związkiem Wędkarskim, by wspólnie szukać rozwiązań, które mają na celu ograniczenie ilości moczarki.

W Jeziorze Długim od kilku lat występuje zjawisko intensywnego rozrostu moczarki delikatnej. Co do zasady jest to roślina szybko rosnąca, a jej wzrost dodatkowo potęgują sprzyjające warunki: nieprzepływowość, dobra przejrzystość wody, duże nasłonecznienie zbiornika, zasobność akwenu w składniki pokarmowe, brak mroźnych zim.

Zjawisko to nie jest niebezpieczne dla człowieka, jednak nadmierny rozrost roślinności może przyspieszać eutrofizację (starzenie się) zbiornika.

Jezioro Długie w 1972 r. było najbardziej zanieczyszczonym zbiornikiem wodnym w Polsce. Był to skutek odprowadzanie do jeziora przez ponad 20 lat ścieków i wód deszczowych z pobliskiego osiedla. Zrzuty ścieków do jeziora zlikwidowano całkowicie w 1976 r., natomiast kolektory odprowadzające wody deszczowe odcięto w latach 1994-1995 podczas rozbudowy sieci sanitarnych i deszczowych służących ochronie jezior leżących w zachodniej części miasta.

Władze miasta podjęły decyzję o konieczności ratowania tego zbiornika. Rekultywacje prowadzono przy współpracy z Akademią Rolniczo-Techniczną, a potem Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Najpierw "płukano" jezioro wodami z sąsiedniego Jeziora Ukiel, ale bezskutecznie. W 1987 r. rozpoczęto rekultywację jeziora metodą sztucznego napowietrzania z destratyfikacją, czyli całkowitym mieszaniem wód zbiornika. Trwało to 10 lat. Przezroczystość warstw powierzchniowych liczona była w centymetrach. Doświadczenie i wyniki uzyskane po kilkunastu latach rekultywacji pozwoliły na planowanie dalszych działań, jako że utrzymujące się w jeziorze ilości fosforu ogólnego, kwalifikujące wody jeziora do III klasy czystości, nie mogły być już zmniejszone metodą napowietrzania.

W kolejnym etapie zdecydowano się na wspomaganie chemiczne, czyli strącanie nadmiaru fosforu poprzez kontrolowane wprowadzanie do wód jeziora chlorku glinu jako koagulantu. Metoda została opracowana przez dotychczasowy zespół naukowych opiekunów jeziora z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Polega ona na tworzeniu cienkiej "membrany" na powierzchni dennych osadów, która izoluje wodę jeziora od fosforanów zawartych w osadach. O skuteczności metody świadczył duży i szybki wzrost przezroczystości wody - przypomnieli olsztyńscy urzędnicy.

