Joanna Lichocka: ratowanie zabytków to troska o nasze dziedzictwo kulturowe i budowanie narodowej wspólnoty

72 mln zł z drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków trafi do samorządów z okręgu sieradzkiego (woj. łódzkie). "Ratowanie zabytków to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty" – podkreśliła posłanka PiS Joanna Lichocka.

O funduszach na ratowanie zabytków parlamentarzystka otwierająca sejmową listę Zjednoczonej Prawicy w okręgu sieradzkim mówiła w czwartek podczas konferencji prasowej w Sieradzu (woj. łódzkie).

Jak podkreśliła Lichocka, realizowany w rekordowej skali Program Odbudowy Zabytków dla rządu Zjednoczonej Prawicy jest priorytetowy.

"Dbałość o miejsca, historyczną architekturę, obiekty sztuki i starego rzemiosła to troska o nasze dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. Ale to też ważne działanie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Zabytki wpływają na turystykę i napędzają rozwój gospodarek lokalnych - mają być magnesem przyciągających turystów i kolejne inwestycje" - powiedziała.

Posłanka wskazała, że poprzednie ekipy rządzące nie doceniały tych aspektów i - jak mówiła - rząd PO-PSL na ratowanie zabytków do 2015 r. maksymalnie wydawał rocznie 80 mln zł.

"My co roku zwiększaliśmy ministerialny budżet na ten cel, a w tym roku uruchomiliśmy Rządowy Program Odbudowy Zabytków z gigantycznym jak na polskie realia budżetem. W ramach rozstrzygniętej właśnie drugiej edycji programu jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie w wysokości 1,82 mld zł. W poprzedniej edycji było to ponad 2,5 mld zł" - dodała.

Lichocka wskazała, że obok obiektów sakralnych w ramach programu rewitalizowane są często budynki, które służą lokalnej społeczności - urzędy, szkoły, domy kultury, z których korzystają na co dzień mieszkańcy.

Posłanka poinformowała, że w drugiej edycji programu do samorządów z okręgu sieradzkiego trafi 72 mln zł. "Dbaliśmy o to, aby rozdział środków był równomierny. Nie ma powiatu, który nie byłby beneficjentem tego programu" - zaznaczyła.

W Sieradzu wyremontowany zostanie m.in. zabytkowy budynek Biura Wystaw Artystycznych i Dworek Modrzewiowy, a w powiecie sieradzkim - jak wymieniła parlamentarzystka - zmodernizowany zostanie XIX-wieczny dworek w Górce Klonowskiej i odnowiona zostanie elewacja kościoła parafialnego w Charłupi Małej. To - jak podkreśliła Lichocka - tylko część z długiej listy inwestycji z rządowym dofinansowaniem.

Jak poinformował obecny na konferencji wojewoda łódzki Karol Młynarczyk, w drugiej odsłonie programu w Łódzkiem wybrano do dofinansowania 210 projektów na kwotę 137,7 mln zł. W pierwszej - do samorządów w woj. łódzkim trafiło blisko 152,6 mln zł na realizację 306 projektów.

"Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko te 210 inwestycji, to przypada około ośmiu na każdy powiat" - dodał.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków, by uchronić je przed degradacją i niszczeniem. W pierwszej odsłonie, z budżetem ponad 2,5 mld zł, dofinansowanie otrzymało ponad 4,8 tys. projektów. Budżet zakończonej drugiej odsłony wyniósł ponad 1,8 mld zł, a wsparcia otrzyma ponad 3,2 tys. projektów z całego kraju. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalne dofinansowanie to 98 proc. wartości inwestycji.