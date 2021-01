Joe Biden przykuł uwagę inwestorów na giełdzie

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami indeksów, pomimo wzrostów w ciągu dnia. Inwestorzy czekają na ogłoszenie kolejnego pakietu stymulacyjnego w USA przez prezydenta elekta Joe Bidena.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,22 proc. do 30.991,52 pkt.

S&P 500 zniżkował o 0,38 proc. do 3.795,54 pkt.

Nasdaq Comp. spadł o 0,12 proc. do 13.112,64 pkt.

"Rynki są w tym tygodniu w trybie oczekiwania przed sezonem wyników, a większość inwestorów wstrzymuje się, dopóki nie zobaczy nowych konkretów odnośnie dodatkowego wsparcia fiskalnego" - powiedział Keith Temperton, makler w Forte Securities.

"Wydaje się, że otrzymamy w USA bodziec stymulacyjny znacznie większy od oczekiwań, nie zobaczymy żadnych negatywnych ruchów ze strony banków centralnych, zwłaszcza Rezerwy Federalnej, a dane gospodarcze na całym świecie mogą odbijać - co pomaga rynkom" - powiedział Edward Park, dyrektor ds. inwestycji w Brooks Macdonald.

Prezydent elekt Joe Biden ma zaprezentować w czwartek wieczorem czasu lokalnego propozycję pakietu stymulacyjnego, którego wielkość może przekroczyć 1,5 bln dol., mającego na celu ożywienie gospodarki osłabionej w wyniku pandemii koronawirusa.

Według źródeł agencji Reutera w ramach pakietu znajduje się postulat wypłacenia 1,4 tys. dol. w ramach bezpośredniego transferu pieniężnego dla Amerykanów.

Z kolei CNN podał, że bodziec fiskalny dla gospodarki może wynieść około 2 bilionów dol.

Nowy doradca ekonomiczny Bidena Brian Deese powiedział Reuterowi w środę, że prezydent elekt będzie naciskał na Kongres, aby przyjął szybko pakiet stymulacyjny, a następnie sięgnął po długoterminowe środki naprawcze związane z opieką zdrowotną i infrastrukturą.

Akcje Facebooka spadły 2,4 proc. Po ponad 1 proc. zniżkowały Amazon, Netflix, Microsoft i Apple. Alphabet stracił niecały 1 proc.

Akcje Johnson & Johnson rosły 1 proc. Pierwsze dawki szczepionki Johnson & Johnson przeciw Covid-19 mogą być dostępne w UE od kwietnia, po zaaprobowaniu preparatu przez Europejską Agencję Leków (EMA) - podał w środę Reuters, powołując się na wysokiej rangi unijnego urzędnika.

Notowania BlackRock szły w dół o 4 proc., mimo że fundusz inwestycyjny zanotował w IV kwartale 2020 r. zysk na akcję w wysokości 10,18 dol. Oczekiwano 8,68 dol.

Delta Air Lines zniżkowały 2,5 proc. Strata na akcję wyniosła 2,53 dol. wobec oczekiwanych 2,50 dol.

Akcje Tesli spadały 1 proc. Producent samochodów elektrycznych został poproszony przez National Highway Traffic Safety Administration o naprawienie 158 tys. pojazdów z powodu potencjalnie wadliwych ekranów dotykowych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Rynki czekają na informacje o wynikach kwartalnych dużych amerykańskich banków inwestycyjnych, które zostaną opublikowane w tym tygodniu. Swoje dane finansowe podadzą 15 stycznia m.in. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. i Wells Fargo & Co.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 965 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 795 tys. wobec 784 tys. poprzednio, po korekcie z 787 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 5,271 mln w tygodniu, który skończył się 9 stycznia. Analitycy oczekiwali 5,061 mln wobec notowanych poprzednio 5,072 mln.

Wiceprezes Fed Richard Clarida powiedział, że bank centralny nie podniesie stóp, dopóki inflacja nie osiągnie 2 proc. W międzyczasie prezes Fed z St. Louis James Bullard zauważył, że nadejdzie czas, kiedy polityka będzie musiała zostać zaostrzona, ale dodał: "nie chciałbym określać konkretnej daty w tym momencie".

Gubernator Fed Lael Brainard zaprzeczyła sugestiom, że bank centralny USA może w tym roku ograniczyć program skupu obligacji. Dodała, że gospodarka USA będzie potrzebować takiego wsparcia monetarnego przez dłuższy czas.

"Uważamy, że w ciągu najbliższych kilku lat inflacja w USA będzie wyższa niż większość się spodziewa. Jednocześnie uważamy, że inwestorzy przeceniają to, jak szybko Fed pozwoli zacieśnić warunki monetarne. Nowe elastyczne ramy celu inflacyjnego dają możliwość wzrostu inflacji powyżej 2 proc. w ciągu najbliższych lat" - powiedział Adam Hoyes, asystent ekonomisty w Capital Economics.